Germania interzice consumul de alcool în toate gările până în toamnă

Directorul general al Deutsche Bahn, Evelyn Palla, a anunțat marți că măsura va fi aplicată la nivel național, după ce consumul de alcool fusese interzis deja în aproximativ 30 de gări importante.

„Prea des am văzut că acolo unde se consumă prea mult alcool crește și violența. Ajunge. Acum luăm măsuri și mai ferme”, a declarat Palla, citată de Deutsche Welle.

Incidentul care a grăbit introducerea interdicției

Discuțiile despre siguranța în gări și în trenuri s-au intensificat după un incident petrecut vineri seară. Un angajat al companiei feroviare germane a fost grav rănit după ce a căzut dintr-un tren care circula între Offenburg și Karlsruhe, două orașe din sud-vestul Germaniei. Potrivit informațiilor preliminare, incidentul s-a produs în timpul verificării biletului unui pasager aflat în stare de ebrietate. Ancheta este în desfășurare.

Șefa Deutsche Bahn a descris cazul drept „un atac brutal și lipsit de sens” și a spus că acesta demonstrează necesitatea unor măsuri suplimentare pentru creșterea siguranței.

Interdicția va fi introdusă treptat

În prezent, consumul de alcool este deja interzis în câteva zeci de gări importante, inclusiv în Hamburg, Köln și München. Potrivit Deutsche Bahn, experiența de până acum arată că acolo unde alcoolul este interzis scad atât incidentele violente, cât și cantitatea de deșeuri.

Interdicția va fi introdusă treptat. De la 1 septembrie, ea se va aplica în gara centrală din Berlin, în gara Berlin Gesundbrunnen și în gările din orașele Kiel și Braunschweig. Până la 15 octombrie, regula va fi extinsă la toate cele 5.400 de gări din Germania.

Regula se va aplica pe peroane și în holurile gărilor.

Alcoolul rămâne permis în restaurantele din gări

Interdicția nu va afecta restaurantele și localurile din incinta gărilor, unde alcoolul va putea fi în continuare servit. De asemenea, călătorii vor putea transporta băuturi alcoolice sigilate în bagaje.

Respectarea regulilor va fi supravegheată de personalul de securitate al căilor ferate germane și de Poliția Federală. Persoanele care încalcă interdicția pot fi obligate să părăsească gara și pot primi interdicția de a mai intra în incintă.

Gările, focare de criminalitate

Sindicatul Poliției Germane (GdP) susține inițiativa, însă avertizează că aplicarea interdicției ar putea fi dificilă.

Andreas Roßkopf, responsabil pentru Poliția Federală în cadrul GdP, a declarat că „gările din Germania au devenit adevărate focare de criminalitate”, iar consumul de alcool, în special în marile gări deschise permanent, reprezintă o problemă majoră.

În schimb, vicepreședintele sindicatului, Alexander Poitz, consideră că măsura va fi greu de aplicat din cauza deficitului de personal și susține că interdicția ar trebui extinsă și în trenuri.

„Nu are sens să interzici alcoolul în gări, dar să permiți consumul lui în tren”, a afirmat acesta.