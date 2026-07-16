Un tren de mare viteză din Germania a fost oprit pentru o urgență neașteptată. Conductorul a fugit să cumpere hârtie igienică

Un incident neobișnuit a avut loc la bordul trenului ICE 2075, care circula din Westerland, pe insula Sylt, către gara Berlin-Gesundbrunnen.

În timpul călătoriei, personalul a constatat că în toaletele trenului nu mai exista hârtie igienică. Confruntat cu această problemă, conductorul a decis să oprească trenul în afara programului în stația Hamburg-Bergedorf, relatează Der Spiegel.

Potrivit imaginilor publicate pe rețelele sociale, acesta a coborât în grabă și s-a îndreptat către un supermarket aflat în apropierea gării. Angajatul companiei feroviare s-a întors la tren cu trei pachete de hârtie igienică, iar călătoria a putut continua.

Trenul a ajuns cu întârziere la Berlin

Garnitura a ajuns la destinație cu aproximativ 45 de minute întârziere. Nu este clar cât din acest decalaj a fost provocat de oprirea pentru cumpărături, însă episodul a atras rapid atenția presei și a utilizatorilor rețelelor sociale.

Deutsche Bahn, operatorul feroviar german, a confirmat incidentul. Reprezentanții companiei au explicat că rezervele nu fuseseră verificate înainte de plecare din cauza absenței neprevăzute a unui angajat.

Compania a anunțat că intenționează să intensifice verificările prin sondaj ale produselor și materialelor necesare la bord, pentru a evita repetarea unei asemenea situații.

O problemă banală, cu efecte asupra unei întregi garnituri

Deși incidentul a avut o notă amuzantă, el scoate în evidență dificultățile logistice care pot apărea chiar și în cazul trenurilor de mare viteză. Lipsa unui produs de bază poate afecta confortul a sute de pasageri și poate impune modificări ale circulației.

Deutsche Bahn este criticată frecvent pentru întârzierile înregistrate pe rețeaua feroviară din Germania. În acest caz, însă, reacția conductorului a fost apreciată de numeroși internauți drept una pragmatică.

Situații similare nu sunt complet lipsite de precedent. Presa germană a relatat anterior despre un pasager care a apelat numărul de urgență după ce a constatat că într-un alt tren nu exista hârtie igienică.