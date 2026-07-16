Un gest de neimaginat până acum în Japonia: bărbații sunt încurajați să vină în pantaloni scurți la serviciu

Măsura face parte dintr-o nouă etapă a campaniei „Cool Biz”, lansată de autoritățile japoneze pentru a limita utilizarea aparatelor de aer condiționat, pe fondul costurilor ridicate la energie și al presiunii asupra rețelei electrice, transmite Euronews.

Pantalonii scurți ajung în instituțiile publice

În această săptămână, când temperaturile din capitala Japoniei au urcat la aproximativ 34 de grade Celsius, mai mulți funcționari ai administrației metropolitane din Tokyo au venit la serviciu îmbrăcați în pantaloni scurți, o imagine rar întâlnită într-o țară în care costumul și cravata rămân simboluri ale mediului de afaceri. Printre ei se numără și Noboru Watanabe, funcționar în vârstă de 50 de ani, care recunoaște că la început i-a fost jenă să renunțe la pantalonii lungi. „După ce îi porți o zi, îți dai seama cât sunt de comozi”, a declarat acesta.

Programul „Cool Biz” merge mai departe

Inițiativa a fost anunțată în primăvara acestui an de guvernatoarea Tokyo, Yuriko Koike, care a avertizat asupra perspectivelor dificile privind alimentarea cu energie electrică. Noua versiune a programului „Cool Biz” le recomandă angajaților să poarte haine cât mai lejere, inclusiv tricouri polo, tricouri simple, adidași și, acolo unde activitatea permite, pantaloni scurți. Campania nu este nouă. Ea a fost lansată încă din 2005, când Koike ocupa funcția de ministru al Mediului, pentru a reduce consumul de electricitate în lunile de vară.

Japonezii sunt împărțiți

Nu toată lumea privește însă cu entuziasm schimbarea. Unii angajați consideră că pantalonii scurți reprezintă o adaptare firească la temperaturile extreme. „Este o abordare flexibilă. În zilele atât de călduroase trebuie să poți să îți reglezi temperatura corpului”, spune Takayuki Deguchi, angajat al unei companii de marketing. Alții cred că o astfel de ținută nu are ce căuta într-un mediu profesional. „Asociez pantalonii scurți cu o zi liberă. Nu mi se pare o imagine îngrijită pentru birou”, a spus Sachie Koike, agent imobiliar din Tokyo.

Căldura extremă schimbă obiceiurile

Japonia a înregistrat în 2025 cea mai fierbinte vară din istoria măsurătorilor meteorologice, începute în 1898. Temperaturile de peste 40 de grade Celsius au devenit atât de frecvente încât Agenția Meteorologică Japoneză a introdus în acest an o nouă clasificare oficială pentru astfel de episoade, denumite „zile cu căldură extremă”. Datele analizate în ultima vreme arată că schimbările climatice produse de activitatea umană fac ca valurile de căldură să fie mai dese, mai lungi și mai intense. Astfel, autoritățile japoneze încearcă să reducă dependența de aerul condiționat fără a afecta activitatea instituțiilor și companiilor. Chiar dacă pentru mulți ideea de a merge la birou în pantaloni scurți pare încă neobișnuită, oficialii speră că aceasta va deveni treptat o normalitate într-o lume în care verile sunt din ce în ce mai fierbinți.