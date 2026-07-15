Prima pagină » Știri externe » O femeie a câștigat lupta cu clopotele bisericii: „Nu mai puteam dormi”

O femeie a câștigat lupta cu clopotele bisericii: „Nu mai puteam dormi”

O locuitoare dintr-un sat din estul Franței a obținut oprirea clopotelor bisericii pe timpul nopții, după ce s-a plâns că nu mai putea dormi în timpul valurilor de caniculă. Primăria a decis ca acestea să nu mai bată între orele 23.00 și 06.00.
O femeie a câștigat lupta cu clopotele bisericii: „Nu mai puteam dormi”
Maria Miron
15 iul. 2026, 14:57, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Decizia a fost luată de autoritățile din Vindry-sur-Turdine, o comună situată la aproximativ 40 de kilometri vest de Lyon. Din noaptea de miercuri spre joi, clopotele bisericii din satul Pontcharra nu vor mai bate între orele 23.00 și 06.00.

Clopotele, reduse la tăcere

Totul a pornit de la plângerea unei femei care a susținut că bătăile clopotelor îi tulburau somnul în timpul caniculei, când dormea cu geamurile deschise.

„Este într-adevăr o consecință a celui de-al treilea val de caniculă. Această persoană nu mai putea dormi și a venit să ne semnaleze problema, dar nu este subiectul secolului”, a declarat primarul Catherine Raffin pentru Le Figaro.

Edilul a menționat că în celelalte trei localități componente ale comunei clopotele nu băteau noaptea, astfel că hotărârea a urmărit și „o armonizare” a regulilor la nivelul întregii comune.

O singură excepție

Decizia se aplică doar clopotelor civile, cele care marchează trecerea timpului. Clopotele religioase, folosite pentru anunțarea slujbelor și a altor ceremonii, vor continua să fie folosite. Acestea nu sunt utilizate, însă, în mod obișnuit pe timpul nopții.

Înainte de emiterea ordinului, primăria a discutat cu reprezentanții parohiei, așa cum prevede legislația franceză, iar aceștia nu s-au opus măsurii. „În sat, acest lucru nu afectează prea multă lume”, a declarat primarul comunei, adăugând că reacțiile cele mai puternice au venit din partea unor persoane din afara localității.

Clopotele, motiv de dispute

În Franța, bătăile clopotelor au fost de-a lungul timpului sursa mai multor conflicte de vecinătate. În majoritatea departamentelor, primarul stabilește programul clopotelor împreună cu reprezentanții cultului. În cazul unor neînțelegeri, decizia finală aparține prefectului.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Împăcarea momentului în fotbal » Fotografia „interzisă” care i-a dat de gol
GSP.ro
Cine are de câștigat din declarația controversată a ambasadorului german în Republica Moldova? Ștefan Popescu explică contextul declarației
Gandul
Scandal de zeci de mii de euro între o influenceriță și furnizorii ei de chinezării. Afacerea care trebuia să-i aducă profit s-a transformat într-un coșmar!
Cancan
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
Prosport
Alegeri anticipate 2026. Când ar putea să fie cel mai devreme scrutinul parlamentar
Libertatea
Fermierul de 119 ani care ar putea deveni cel mai bătrân om din lume. Merge singur, joacă domino și are o dietă surprinzător de simplă
CSID
Noua Dacia Spring, surprinsă în teste în România. Primele imagini cu viitorul model electric de 18.000 de euro
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da