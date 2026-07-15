O femeie a câștigat lupta cu clopotele bisericii: „Nu mai puteam dormi”

Decizia a fost luată de autoritățile din Vindry-sur-Turdine, o comună situată la aproximativ 40 de kilometri vest de Lyon. Din noaptea de miercuri spre joi, clopotele bisericii din satul Pontcharra nu vor mai bate între orele 23.00 și 06.00.

Clopotele, reduse la tăcere

Totul a pornit de la plângerea unei femei care a susținut că bătăile clopotelor îi tulburau somnul în timpul caniculei, când dormea cu geamurile deschise.

„Este într-adevăr o consecință a celui de-al treilea val de caniculă. Această persoană nu mai putea dormi și a venit să ne semnaleze problema, dar nu este subiectul secolului”, a declarat primarul Catherine Raffin pentru Le Figaro.

Edilul a menționat că în celelalte trei localități componente ale comunei clopotele nu băteau noaptea, astfel că hotărârea a urmărit și „o armonizare” a regulilor la nivelul întregii comune.

O singură excepție

Decizia se aplică doar clopotelor civile, cele care marchează trecerea timpului. Clopotele religioase, folosite pentru anunțarea slujbelor și a altor ceremonii, vor continua să fie folosite. Acestea nu sunt utilizate, însă, în mod obișnuit pe timpul nopții.

Înainte de emiterea ordinului, primăria a discutat cu reprezentanții parohiei, așa cum prevede legislația franceză, iar aceștia nu s-au opus măsurii. „În sat, acest lucru nu afectează prea multă lume”, a declarat primarul comunei, adăugând că reacțiile cele mai puternice au venit din partea unor persoane din afara localității.

Clopotele, motiv de dispute

În Franța, bătăile clopotelor au fost de-a lungul timpului sursa mai multor conflicte de vecinătate. În majoritatea departamentelor, primarul stabilește programul clopotelor împreună cu reprezentanții cultului. În cazul unor neînțelegeri, decizia finală aparține prefectului.