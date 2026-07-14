Bucureștiul se pregătește pentru o zi de foc. ANM anunță căldură, disconfort termic și furtuni de vară

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți o prognoză specială pentru municipiul București, care va fi valabilă miercuri, 15 iulie, în intervalul orar 12:00–21:00.

Meteorologii anunță o zi călduroasă, cu disconfort termic în creștere și posibilitatea apariției unor fenomene specifice instabilității atmosferice în a doua parte a zilei.

Potrivit ANM, temperaturile ridicate vor face ca indicele temperatură-umezeală (ITU) să atingă pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă că senzația de căldură va fi destul de accentuată.

„Vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic va fi în creștere, astfel că indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități”, au transmis meteorologii.

Pe parcursul zilei de miercuri, cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara sunt așteptate înnorări temporare, iar șansele de apariție a averselor și furtunilor vor crește.

ANM precizează că sunt posibile ploi de scurtă durată, cu cantități de apă estimate între 2 și 8 litri pe metru pătrat, însoțite de descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului, care pot atinge viteze de 35-45 km/h.

„Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza și seara când probabilitatea pentru averse (2…8 l/mp), descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului (35…45 km/h) va fi ridicată. Temperatura maximă se va situa în jurul a 32 de grade”, se arată în prognoza specială emisă de ANM.

Deși vremea va deveni instabilă în a doua parte a zilei, meteorologii anunță că, pentru intervalul menționat, Bucureștiul nu se află sub incidența unei avertizări meteorologice.

„În intervalul 15 iulie, ora 12 – 15 iulie, ora 21, pentru municipiul București nu va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică”, precizează ANM.

Totuși, specialiștii avertizează că situația poate evolua destul de repede și că prognoza va fi actualizată dacă fenomenele meteo se intensifică.

„În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting)”, au transmis meteorologii.