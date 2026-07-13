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Incendiile de vegetație se înmulțesc pe fondul temperaturilor ridicate. Pompierii au avut peste 300 de intervenții în doar trei zile

Valul de căldură și intensificările vântului au dus la creșterea numărului de incendii de vegetație în mai multe zone ale țării, iar pompierii avertizează că astfel de evenimente pot pune în pericol locuințe, vieți omenești și habitatul animalelor.
Incendiile de vegetație se înmulțesc pe fondul temperaturilor ridicate. Pompierii au avut peste 300 de intervenții în doar trei zile
Sursa foto: IGSU
Oana Antipa
13 iul. 2026, 10:28, Social
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În ultimele trei zile, salvatorii au intervenit la peste 300 de incendii la nivel național, dintre care mai multe au izbucnit în județul Vaslui, unde flăcările s-au apropiat de zone locuite.

Peste 5.200 de intervenții în doar trei zile

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) anunță că, în perioada vineri-duminică, pompierii militari au gestionat peste 5.200 de situații de urgență la nivel național.

Cele mai multe intervenții au fost pentru acordarea primului ajutor, echipajele SMURD asistând medical peste 4.200 de persoane aflate în dificultate.

În același interval, salvatorii au intervenit pentru stingerea a peste 300 de incendii, au gestionat 645 de alte situații de urgență care puteau pune în pericol persoane, bunuri sau animale și au acționat în 34 de accidente rutiere pentru extragerea victimelor rămase în autoturisme avariate.

Potrivit IGSU, în timpul intervențiilor au fost salvate 37 de persoane aflate în situații critice.

Incendiile de vegetație, principalul risc al acestei perioade

Reprezentanții IGSU avertizează că temperaturile ridicate și vântul favorizează izbucnirea și propagarea rapidă a incendiilor de vegetație uscată.

Printre intervențiile recente se numără cele din județul Vaslui, unde pompierii au fost solicitați să stingă mai multe incendii produse în weekend.

Sâmbătă după-amiază, un incendiu izbucnit în localitatea Duda a fost lichidat înainte ca flăcările să ajungă la o locuință aflată în apropiere.

În aceeași zi, un alt incendiu de vegetație a cuprins aproximativ 4.000 de metri pătrați de teren în satul Suseni, comuna Băcani. Intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat extinderea focului și producerea unor pagube suplimentare.

Arderile de vegetație sunt interzise prin lege

IGSU reamintește că incendierea vegetației uscate este interzisă în România și atrage sancțiuni severe.

Persoanele fizice riscă amenzi cuprinse între 7.500 și 15.000 de lei, iar persoanele juridice pot fi sancționate cu sume între 50.000 și 100.000 de lei.

Autoritățile avertizează că arderile necontrolate pot reduce vizibilitatea pe drumurile publice, favorizând producerea accidentelor rutiere, și pot afecta grav fauna și ecosistemele din zonele incendiate.

Zeci de mesaje RO-ALERT în ultimele 24 de ore

În ultimele 24 de ore au fost transmise 51 de mesaje RO-ALERT la nivel național, cele mai multe avertizând populația cu privire la prezența unor animale periculoase în apropierea zonelor locuite.

IGSU îi îndeamnă pe cetățeni să adopte un comportament preventiv și să se informeze din surse oficiale cu privire la măsurile recomandate înainte, în timpul și după producerea situațiilor de urgență.

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