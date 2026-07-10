Majoritatea celor 12 victime ale incendiilor din Spania sunt cetățeni străini

Cel puțin 12 persoane au fost ucise în incendiu de vegetație cu rază rapidă de acțiune care a cuprins o zonă turistică din Andaluzia, sudul Spaniei. Flăcările au cuprins șoferi în vehicule sau în timp ce încercau să fugă pe jos.

Autoritățile au declarat că multe dintre victimele incendiului izbucnit joi și care a distrus păduri și zone de tufișuri din zona Los Gallardos sunt considerate a fi cetățeni străini, iar 23 de persoane sunt încă dispărute, potrivit Euronews.

Antonio Sanz, ministrul pentru situații de urgență din Andaluzia, a declarat că majoritatea victimelor par a fi cetățeni străini.

„Totul indică faptul că persoanele decedate sunt, în mare parte sau în întregime, cetățeni străini”.

El a spus că victimele s-au abătut de la rutele de evacuare desemnate și au căutat o ieșire alternativă printr-un râu, o decizie care s-a transformat în cele din urmă într-o „capcană” atunci când au fost surprinse de incendiu.

El a descris incendiul ca fiind un focar „foarte complex, cu evoluție foarte rapidă” într-o regiune cu multe râpe, unde este dificil să se utilizeze utilaje grele și locuințe în zonele împădurite.

„Au murit arși de vii în interiorul mașinii”

Spania a fost sufocantă de o căldură extremă, creând condiții extrem de puternice, favorabile răspândirii rapide a incendiilor de vegetație.

Șeful guvernului regional Andaluzia, Juan Manuel Moreno Bonilla, a declarat că patru dintre victime călătoreau într-o mașină cu volan pe dreapta.

„Se pare că erau cetățeni britanici și au murit arși de vii în interiorul mașinii”, a declarat el la radioul spaniol.

Aproximativ 500 de pompieri, susținuți de Unitatea Militară de Urgență din Spania, s-au luptat pentru a stinge flăcările și a căuta victime. Aproximativ 800 de persoane au fost evacuate, inclusiv aproape 200 în adăposturi temporare.

Autoritățile au avertizat că condițiile s-ar putea înrăutăți dacă vânturile se schimbă.

Oamenii de știință sunt de acord că schimbările climatice cauzate de arderea combustibililor fosili de către oameni fac ca fenomenele meteorologice extreme, cum ar fi valurile de căldură, să fie mai probabile și mai intense.

Linie electrică prăbușită

Nu a existat o confirmare imediată a identităților celor care au murit, dar autoritățile au declarat că multe dintre victime ar putea fi străini care se aflau în Bedar, un mic sat văruit din districtul Los Gallardos.

Situat la aproximativ 15 kilometri de coasta mediteraneană a Spaniei, Bedar este popular printre rezidenții străini și turiștii care caută o alternativă mai liniștită la stațiunile de plajă din apropiere.

Primarul orașului Bedar, Angel Francisco Collado, a declarat că i-a îndemnat pe unii locuitori să-și părăsească locuințele, „chiar și pe cei care nu au vrut să plece”.

Pe lângă cele patru persoane ucise într-o mașină, șapte persoane au murit în timp ce încercau să scape pe jos, iar două persoane au fost duse la spital cu arsuri, a adăugat el. Alți oficiali au declarat că opt persoane au fost rănite, patru dintre ele grav.

Martorii au declarat că incendiul ar fi putut fi provocat de o linie electrică care a căzut și a dat foc la tufișuri, dar nu a existat nicio confirmare oficială.

Guvernul regional al Andaluziei a declarat că serviciile de urgență au fost inundate de peste 150 de apeluri de la persoane care au raportat incendiul și că flăcările puteau fi văzute pe o autostradă principală care trecea prin apropierea satului.

Sanz a declarat că aproximativ 3.150 de hectare (7.780 de acri) de pădure și terenuri agricole au fost arse.

„Profund întristat”

Prim-ministrul Pedro Sánchez a scris pe X că este „profund întristat și devastat de consecințele teribile ale incendiului de vegetație”.

Enorme tristeza y desolación ante las terribles consecuencias del incendio que afecta a la provincia de Almería. Quiero trasladar mis condolencias para los familiares de las personas fallecidas en el incendio forestal de Los Gallardos. Mis deseos de una pronta recuperación a… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 9, 2026

El a declarat în luna mai că Spania va desfășura anul acesta cel mai mare program de intervenție împotriva incendiilor de vegetație de vară din istorie.

Regele Spaniei Felipe al VI-lea, regina Letizia și cele două fiice ale lor au ținut vineri un minut de reculegere pentru victime.

Regele și-a întrerupt apariția la o ceremonie care a marcat finalizarea antrenamentului militar al fiicei sale celei mari, prințesa Leonor, pentru a-și exprima condoleanțe celor afectați de dezastrul din Almeria.

Spania este cuprinsă de un val de căldură extrem de ridicat, temperaturile extrem de ridicate declanșând avertizări meteo portocalii, al doilea cel mai ridicat nivel, în anumite părți ale Andaluziei în ultimele zile.

Spania s-a confruntat cu valuri de căldură din ce în ce mai frecvente și mai prelungite în ultimii ani, temperaturile depășind adesea 40°C, alimentând condițiile pentru incendii majore.

Incendiile de vegetație mortale au mistuit aproape 4.000 de kilometri pătrați de teren în Spania anul trecut, cea mai mare cifră înregistrată pentru țară de Sistemul European de Informații privind Incendiile Pădurii.