Consiliul UE inițiază procedura privind deficitul excesiv împotriva Bulgariei

Decizia luată vineri de Consiliul UE vine în contextul în care deficitul public prognozat pentru Bulgaria în acest an este de 4,1% din PIB, care va continua să se situeze peste pragul stabilit la nivelul UE, de 3%, în 2027.

În prezent, unele ţări sunt exceptate în prezent de la limita de îndatorare conform unei reglementări speciale privind cheltuielile de apărare. Cu toate acestea, Consiliul UE notează, în comunicatul de presă emis vineri, că „recurgerea Bulgariei la clauza națională de derogare pentru cheltuielile de apărare în temeiul Pactului de stabilitate și creștere nu explică pe deplin depășirea pragului de 3%”.

Mecanismul EDP este conceput pentru a asigura că statele membre ale UE revin la disciplina bugetară sau o mențin în bugetele lor publice.

Ce trebuie să facă Bulgaria în aceste condiții

Potrivit Consiliului UE, Bulgaria trebuie să prezinte, până în data de 15 octombrie 2026, măsurile necesare pentru reducerea deficitului său.

În plus, conducerea de la Sofia ar trebui să se asigure că rata de creștere nominală cumulată a cheltuielilor nete nu depășește 4,2% în 2026, 7,7% în 2027, 11,4% în 2028 și 15% în 2029.

Pe lângă limita de 3% din PIB pentru împrumuturile noi, regulile UE prevăd şi că datoria publică a statelor membre nu trebuie să depăşească 60% din PIB. Toate statele membre trebuie să respecte aceste valori de referință prevăzute în tratate.