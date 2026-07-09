Parlamentul European aprobă deschiderea negocierilor cu statele membre UE privind lansarea unui euro digital

Joi, la Strasbourg, Parlamentul European a făcut un pas înainte privind lansarea unui euro digital.

Eurodeputaţii au aprobat, cu 416 voturi pentru, 169 voturi împotrivă şi 22 de abţineri, decizia membrilor Comisiei de afaceri economice a PE (ECON), care s-a pronunţat în iunie pentru deschiderea negocierilor cu statele membre UE pe acest subiect, scrie AFP.

Acest proiect se află în lucru de ani de zile, însă UE trebuie mai întâi să ajungă la un acord cu privire la cadrul juridic care stă la baza monedei virtuale înainte ca aceasta să poată fi utilizată.

Întrucât inițiativa de a crea un euro digital a fost adoptată cu o largă majoritate, primele discuții dintre Parlament și statele membre UE ar urma să aibă loc chiar în această lună, în vederea unui acord până la sfârșitul acestui an. Dacă lucrurile se vor desfășura conform calendarului, euro digital ar putea fi parte a unui proiect-pilot în 2027, pentru ca mai apoi să fie disponibil pentru cetățeni din 2029, mai relevă sursa citată.

Europarlamentarul Fernando Navarrete Rojas, unul dintre principalii negociatori ai Parlamentului, a insistat că euro-ul digital este „o alternativă, nu o cerință”.

Euro-ul digital nu va înlocui numerarul

Potrivit comunicatului de presă al Parlamentului European, scopul implementării unui euro digital nu este acela de a înlocui numerarul, ci de a fi un instrument complementar. Până în prezent, furnizorii americani, printre care PayPal, Mastercard și Visa, au dominat piața plăților digitale din Europa.

Noua monedă va fi disponibilă atât online, cât și offline și va asigura protecția datelor.

Serviciile de bază, precum deschiderea unui cont și gestionarea soldurilor, vor fi gratuite.