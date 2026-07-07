Parlamentul European aprobă noi drepturi pentru pasagerii care călătoresc cu avionul

Textul legislativ, negociat cu Consiliul Uniunii Europene în cadrul Comitetului de conciliere, a fost adoptat cu 646 de voturi pentru, 12 împotrivă și trei abțineri. Noile prevederi actualizează regulamentul european aflat în vigoare din 2004 privind protecția pasagerilor în cazul întârzierilor, anulărilor sau refuzului la îmbarcare.

Despăgubirile rămân neschimbate

Eurodeputații au păstrat dreptul pasagerilor de a alege între rambursarea costului biletului și redirecționarea către destinație în cazul anulării unui zbor.

De asemenea, pasagerii vor continua să poată solicita compensații dacă zborul întârzie peste trei ore, este anulat cu mai puțin de 14 zile înainte de plecare sau dacă li se refuză îmbarcarea.

Nivelul despăgubirilor rămâne același: 250 de euro pentru zborurile de până la 1.500 de kilometri, 400 de euro pentru zborurile intracomunitare de peste 1.500 de kilometri și alte curse între 1.500 și 3.500 de kilometri, respectiv 600 de euro pentru zborurile mai lungi.

Companiile aeriene vor putea reduce despăgubirea cu 50% pentru cursele lungi dacă oferă pasagerilor o rută alternativă, iar întârzierea la destinația finală nu depășește patru ore.

Transportatorii nu vor fi obligați să plătească despăgubiri atunci când întârzierile sau anulările sunt provocate de circumstanțe extraordinare, precum dezastre naturale, războaie, condiții meteorologice severe, pasageri turbulenți sau greve ale aeroporturilor și furnizorilor de servicii de navigație aeriană.

Proceduri mai simple și noi drepturi pentru pasageri

Noile reguli prevăd că pasagerii care aleg rambursarea costului biletului vor primi banii automat, fără proceduri suplimentare.

Totodată, companiile aeriene vor avea obligația să transmită, în cel mult patru zile de la încheierea călătoriei, informații clare despre modul în care poate fi solicitată despăgubirea. Pasagerii nu vor fi obligați să își creeze un cont sau să utilizeze o aplicație mobilă pentru a primi aceste informații.

Cererile de despăgubire vor putea fi depuse în termen de nouă luni, iar operatorii aerieni vor avea la dispoziție 30 de zile pentru a plăti compensația sau pentru a explica motivele refuzului.

Bagaj de mână gratuit și locuri alăturate pentru familii

Printre cele mai importante modificări se numără introducerea dreptului de a transporta gratuit la bord un obiect personal, precum o geantă mică sau un rucsac. În plus, companiile aeriene și platformele de rezervări vor fi obligate să afișeze încă de la început prețul biletului care include bagajul de mână, pentru o mai bună transparență a tarifelor.

Pasagerii nu vor mai plăti taxe pentru corectarea unor greșeli minore de ortografie din nume și nici pentru tipărirea cărții de îmbarcare dacă au efectuat deja check-in-ul. Ei vor avea dreptul să primească automat cartea de îmbarcare în format digital și nu vor putea fi refuzați la îmbarcare dacă prezintă o versiune tipărită a acesteia.

Noile reguli consolidează și protecția persoanelor vulnerabile. Copiii cu vârsta sub 14 ani vor trebui să fie așezați lângă adultul care îi însoțește fără costuri suplimentare. Aceeași regulă se va aplica persoanelor cu dizabilități, celor cu mobilitate redusă și femeilor însărcinate.

Pentru a intra în vigoare, acordul trebuie să fie aprobat și de Consiliul Uniunii Europene, cel târziu la începutul lunii august 2026. Regulamentul va deveni aplicabil la 20 de zile după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar statele membre și companiile aeriene vor avea la dispoziție un an pentru implementarea noilor prevederi.