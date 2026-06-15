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Metsola, despre acordul UE privind zborurile: „Un acord bun pentru Europa, pentru cetățeni și pentru companiile aeriene”

Uniunea Europeană a ajuns la un acord privind revizuirea drepturilor pasagerilor aerieni, după 13 ani de negocieri. Anunțul a fost făcut într-o conferință de presă susținută de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, ministrul cipriot al Transporturilor, Alexis Vafeades, comisarul european Apostolos Tzitzikostas, raportorul Andrey Novakov și eurodeputatul Virginijus Sinkevičius.
Metsola, despre acordul UE privind zborurile: „Un acord bun pentru Europa, pentru cetățeni și pentru companiile aeriene”
Gabriel Negreanu
15 iun. 2026, 21:27, Economic
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Roberta Metsola a salutat acordul, afirmând că acesta reprezintă „un pas extrem de important pentru milioanele de europeni care se bazează zilnic pe transportul aerian”. Ea a subliniat că Parlamentul European a urmărit un compromis echilibrat, care să protejeze consumatorii fără a crea presiuni inutile asupra industriei aviatice.

„Am intrat în negocieri concentrați pe o soluție echilibrată, care aduce beneficii consumatorilor noștri fără a crea poveri inutile pentru industrie, iar astăzi am livrat exact acest lucru”, a declarat Metsola.

Potrivit acordului, pasagerii vor continua să primească despăgubiri atunci când zborurile întârzie mai mult de trei ore, iar sumele actuale ale compensațiilor vor rămâne neschimbate. De asemenea, noile reguli vor facilita depunerea cererilor de despăgubire și vor introduce mai multă transparență în afișarea prețurilor biletelor de avion, inclusiv în ceea ce privește bagajul de mână.

Metsola a precizat că acordul aduce „drepturi mai puternice pentru familii și persoanele cu dizabilități” și asigură faptul că „prețurile afișate ale zborurilor trebuie să includă de la început bagajul de mână”.

Ministrul cipriot al Transporturilor, Alexis Vafeades, a descris acordul drept „un succes semnificativ pentru pasagerii europeni, pentru sectorul aviației și pentru Uniunea Europeană în ansamblu”. El a amintit că dosarul a rămas blocat timp de 13 ani, în ciuda importanței sale pentru cetățeni.

„Mulți au crezut că un acord va fi imposibil, dar astăzi Europa a arătat că și cele mai dificile negocieri pot fi încheiate atunci când instituțiile lucrează împreună”, a spus Vafeades.

Acesta a mai afirmat că noile reguli vor oferi pasagerilor și companiilor aeriene „norme mai clare, mai simple și mai previzibile într-un singur text”, în locul unor interpretări fragmentate prin decizii ale instanțelor.

Comisarul european Apostolos Tzitzikostas a declarat că acordul este „o zi foarte bună pentru pasageri, o zi bună pentru încrederea consumatorilor și o zi bună pentru întreaga industrie a călătoriilor”. El a subliniat că reforma reprezintă prima revizuire majoră a drepturilor pasagerilor aerieni din UE din ultimele două decenii.

„Dacă un zbor întârzie mai mult de trei ore, pasagerii rămân îndreptățiți la compensații. Sumele compensațiilor rămân, de asemenea, neschimbate”, a explicat comisarul european.

Printre principalele prevederi ale acordului se numără interzicerea politicii „no-show” pentru zborurile retur. Astfel, pasagerii care nu folosesc zborul de plecare vor putea utiliza în continuare zborul de întoarcere, fără taxe suplimentare. În plus, companiile aeriene vor trebui să le permită părinților să stea lângă copiii lor fără costuri adiționale.

„Pasagerii nu pot fi forțați să rămână într-o aeronavă în cazul unei întârzieri înainte de plecare”, a mai spus Tzitzikostas, care a subliniat și protecția sporită pentru persoanele cu mobilitate redusă sau dizabilități.

Oficialii europeni au prezentat acordul drept un compromis între protejarea pasagerilor și menținerea competitivității companiilor aeriene. Vafeades a concluzionat că Europa a reușit să livreze „un acord care modernizează drepturile pasagerilor aerieni pentru o nouă eră”.

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