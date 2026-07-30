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Economia SUA a înregistrat o creștere sub așteptări, de 1,5%, în al doilea trimestru

Economia Statelor Unite a crescut cu doar 1,5% în al doilea trimestru din 2026, rămânând sub așteptările de pe Wall Street, pe măsură ce războiul lansat împotriva Iranului nu dă semne să se încheie.
Economia SUA a înregistrat o creștere sub așteptări, de 1,5%, în al doilea trimestru
Diana Nunuț
30 iul. 2026, 20:34, Economic
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Economia SUA a înregistrat o creștere sub așteptări în al doilea trimestru din acest an, de doar 1,5%, pe fondul unei încetiniri bruște, dar și în contextul în care războiul din Iran continuă.

Potrivit Financial Times (FT), cifra publicată joi de Biroul de Analiză Economică a înregistrat o scădere față de rata de creștere de 2,1% din primele trei luni ale anului și a fost sub valoarea de 2% prognozată într-un sondaj Bloomberg realizat în rândul economiștilor.

Creșterea de doar 1,5% a fost afectată de reducerea cheltuielilor guvernamentale, dar și de încetinirea creșterii exporturilor și a investițiilor în afaceri.

Această valoare vine pe fondul războiului de cinci luni al lui Donald Trump din Orientul Mijlociu, care continuă să afecteze activitatea economică globală.

În rândul populației americane, cheltuielile de consum personal au crescut cu 2,1% în cursul trimestrului, față de 0,4% în perioada anterioară.

Cheltuielile guvernamentale au scăzut semnificativ

De asemenea, FT notează că exporturile au înregistrat, de asemenea, o încetinire, întrucât scăderea cheltuielilor legate de călătorii a acționat ca un factor de frânare asupra creșterii continue a livrărilor de petrol.

Și cheltuielile guvernamentale au scăzut semnificativ, pe fondul vânzării de către Washington a stocurilor din Rezerva Strategică de Petrol a SUA.

Cifrele au fost publicate la o zi după decizia de miercuri a Rezervei Federale de a menține ratele dobânzilor la același nivel, alimentând îngrijorările că banca centrală nu va reuși să țină sub control șocul inflaționist provocat de război.

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