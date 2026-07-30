Concluziile Comandamentului Energetic: „Deși față de luni situația energetică din regiune s-a complicat, România dispune de soluțiile necesare”

În cea de-a doua ședință din această săptămână a Comandamentului Energetic, care a avut loc la solicitarea premierului și ministrului interimar al energie Ilie Bolojan, la sediul Dispecerului Energetic Național, coordonată de secretarul de stat Cristian Bușoi, resposabilii sistemului energetic au stabilit că, pentru moment, rămâne în funcțiune cel de-a doilea reactor al Centralei de la Cernavodă.

Operatorul național de sistem și transport al energiei electrice, care are sub umbrela sa Dispecerul Energetic Național, dăduse antenterior asigurări, tot joi, că sistemul electroenergetic național (SEN) este monitorizat continuu și funcționează în parametri de siguranță operațională. Comunicatul Transelectrica a a fost transmis în contextul în care Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă continuă să funcționeze joi, deși autoritățile anunțaseră miercuri seara că urmează să fie închis azi, la fel ca și Unitatea 1, din cauza debitului foarte scăzut al Dunării.

Cel de-al doilea reactor al Centralei nucleare de la Cernavodă nu a mai fost fi oprit, în ciuda deciziei anunțate miercuri seara de la nivelul Ministerului Energiei și Nuclearelectrica. Cele două unități de la Cernavodă asigură, în condiții normale de funcționare, aproximativ o cincime din producția de energie electrică a României. Centrala de la Cernavodă este operată de Nuclearelectrica, o companie controlată de stat, prin Ministerul Energiei, cu 82,49% din acțiuni.

Starea sistemului

În urma evaluării condițiilor hidrologice și a parametrilor tehnici de la CNE Cernavodă, Unitatea 2 își va continua funcționarea și va rămâne conectată la Sistemul Energetic Național atât timp cât evoluția debitului Dunării va permite operarea în condiții de siguranță.

„Deși față de luni situația energetică din regiune s-a complicat, România dispune de soluțiile necesare, iar Sistemul Energetic Național este stabil și echilibrat. Toate capacitățile de producție sunt disponibile, inclusiv cele pe bază de cărbune, și pot fi utilizate în funcție de necesitățile sistemului”, se arată în comunicatul transmis de Minsterul Energiei.

Potrivit sursei citate, în perioada următoare, prognozele indică o creștere a gradului de solicitare a SEN, în special la vârful de consum de seară. Pentru seara de joi, 30 iulie, este prognozat un consum de aproximativ 7.200 MW. Pentru săptămâna viitoare, pe măsură ce valul de caniculă se instalează în România, consumul la vârf ar putea crește treptat până la aproximativ 7.800 MW.

„Importul maxim estimat în acest scenariu este situat mult sub capacitățile de interconectare disponibile ale României. Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici și a companiilor nu va fi afectată. Nici prețul energiei electrice furnizate consumatorilor casnici nu se va modifica, acesta rămânând cel prevăzut în contractele în vigoare”, au transmis oficialii.

În intervalele de zi, pe fondul producției ridicate de energie din surse regenerabile, România înregistrează volume importante de export, iar acest profil evidențiază necesitatea echilibrării producției și consumului între intervalele diurne și vârful de seară, arată sursa citată.

„În acest sens, va fi inițiat un dialog cu marii consumatori de energie pentru identificarea modalităților prin care aceștia își pot ajusta și decala programele de producție, astfel încât să reducă consumul în orele de vârf. Coordonarea va contribui la diminuarea presiunii asupra sistemului și la asigurarea cu prioritate a necesarului pentru consumatorii casnici și serviciile esențiale”, a anunțat Ministeru Energiei.

Vor intra noi capacități în sistem

În paralel, procesul de licențiere a noilor capacități de producție continuă într-un ritm accelerat. Președintele ANRE, George Niculescu, a informat că Autoritatea a organizat în această săptămână două ședințe ale Comitetului de reglementare. În ședința de marți au fost licențiate proiecte cu o capacitate cumulată de peste 325 MW, iar în ședința de joi au fost licențiate capacități suplimentare de 65 MW.

Potrivit oficialilor, în plus, începând cu 1 august, în Sistemul Energetic Național vor intra noi capacități fotovoltaice de producție a energiei electrice, însumând aproape 300 MW, care vor contribui la acoperirea consumului național.

„Sistemul Energetic Național este echilibrat și funcționează în condiții optime. Instituțiile și operatorii din sectorul energetic monitorizează permanent evoluția condițiilor hidrologice și sunt pregătiți să aplice toate măsurile necesare pentru asigurarea continuității alimentării și a funcționării în siguranță a sistemului”, este mesajul transmis.

La ședința Comandamentului Energetic au participat și reprezentanții Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale (OPCOM) S.A. și ai Bursei Române de Mărfuri (BRM).