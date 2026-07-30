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Al doilea reactor de la Cernavodă nu se mai oprește. Care este motivul revenirii asupra deciziei de ieri seară

Cel de-al doilea reactor al Centralei nucleare de la Cernavodă nu va fi oprit, în ciuda deciziei anunțate miercuri seara de la nivelul Ministerului Energiei și Niclearelectrica.
Al doilea reactor de la Cernavodă nu se mai oprește. Care este motivul revenirii asupra deciziei de ieri seară
Mădălina Prundea
30 iul. 2026, 12:12, Economic
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„CNE Cernavodă a decis amânarea opririi accidentale a U2.  Durata menținerii în funcțiune, în condiții de siguranță, nu poate fi apreciată”, arată informarea standard de pe site-ul operatorului național de sistem și transport a energiei electrice de joi dimineață, la capitolul opriri accidentale, care între timp a fost eliminată.

Cele două unități de la Cernavodă asigură, în condiții normale de funcționare, aproximativ o cincime din producția de energie electrică a României.

Centrala de la Cernavodă este operată de Nuclearelectrica, o companie controlată de stat, prin Ministerul Energiei, cu 82,49% din acțiuni.

Anunțul oficial al  Nuclearelectrica

„SN Nuclearelectrica SA anunță că Unitatea 2 a CNE Cernavodă va rămâne conectata la Sistemul Energetic Național întrucât, ca urmare a analizei parametrilor de operare și a echipamentelor Unității 2 realizată de specialiștii CNE Cernavodă în noaptea de 29 spre 30 iulie 2026, s-a constatat că parametrii de operare permit continuarea operării Unității 2 în condiții de siguranță.

Operarea Unităților 1 si 2 ale CNE Cernavodă se realizează pe baza monitorizării stricte a parametrilor de operare, a marjelor de siguranță și în baza procedurilor asociate în situații de secetă si, astfel, atât timp cât analiza parametrilor permite operarea cu respectarea tuturor normelor de securitate nucleară, Unitatea 2 va rămâne conectată la SEN.

Evoluția pe timpul nopții a fost stabilă pentru parametrii cheie și iî acest moment există premisele necesare continuării temporare a operării Unității 2.

Nuclearelectrica depune toate eforturile posibile pentru a continua operarea în condiții de maximă siguranță și pentru a contribui la stabilitatea Sistemului Energetic Național, analizând și monitorizând continuu toți parametrii care ar putea scădea pana la niveluri minime fără a afecta operarea în siguranță a instalațiilor. Având în vedere atât situația actuală precum și prognozele hidrologice referitoare la nivelul Dunării, oprirea Unității 2 poate fi necesară in orice moment, depinzând foarte mult de fluctuațiile negative care apar și efectele acestora asupra sistemelor centralei.

Nuclearelectrica va informa în consecință.

Unitatea 1 CNE Cernavodă rămâne în stare oprită sigură până când nivelul Dunării va permite reconectarea la SEN în condiții de siguranță”, a anunțat Nuclearelectrica.

Sursa: Transelectrica

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