Al doilea reactor de la Cernavodă nu se mai oprește. Care este motivul revenirii asupra deciziei de ieri seară

„CNE Cernavodă a decis amânarea opririi accidentale a U2. Durata menținerii în funcțiune, în condiții de siguranță, nu poate fi apreciată”, arată informarea standard de pe site-ul operatorului național de sistem și transport a energiei electrice de joi dimineață, la capitolul opriri accidentale, care între timp a fost eliminată.

Cele două unități de la Cernavodă asigură, în condiții normale de funcționare, aproximativ o cincime din producția de energie electrică a României.

Centrala de la Cernavodă este operată de Nuclearelectrica, o companie controlată de stat, prin Ministerul Energiei, cu 82,49% din acțiuni.

Anunțul oficial al Nuclearelectrica

„SN Nuclearelectrica SA anunță că Unitatea 2 a CNE Cernavodă va rămâne conectata la Sistemul Energetic Național întrucât, ca urmare a analizei parametrilor de operare și a echipamentelor Unității 2 realizată de specialiștii CNE Cernavodă în noaptea de 29 spre 30 iulie 2026, s-a constatat că parametrii de operare permit continuarea operării Unității 2 în condiții de siguranță.

Operarea Unităților 1 si 2 ale CNE Cernavodă se realizează pe baza monitorizării stricte a parametrilor de operare, a marjelor de siguranță și în baza procedurilor asociate în situații de secetă si, astfel, atât timp cât analiza parametrilor permite operarea cu respectarea tuturor normelor de securitate nucleară, Unitatea 2 va rămâne conectată la SEN.

Evoluția pe timpul nopții a fost stabilă pentru parametrii cheie și iî acest moment există premisele necesare continuării temporare a operării Unității 2.

Nuclearelectrica depune toate eforturile posibile pentru a continua operarea în condiții de maximă siguranță și pentru a contribui la stabilitatea Sistemului Energetic Național, analizând și monitorizând continuu toți parametrii care ar putea scădea pana la niveluri minime fără a afecta operarea în siguranță a instalațiilor. Având în vedere atât situația actuală precum și prognozele hidrologice referitoare la nivelul Dunării, oprirea Unității 2 poate fi necesară in orice moment, depinzând foarte mult de fluctuațiile negative care apar și efectele acestora asupra sistemelor centralei.

Nuclearelectrica va informa în consecință.

Unitatea 1 CNE Cernavodă rămâne în stare oprită sigură până când nivelul Dunării va permite reconectarea la SEN în condiții de siguranță”, a anunțat Nuclearelectrica.