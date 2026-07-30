Republica Moldova îndeamnă populația să economisească energie după oprirea reactoarelor de la Cernavodă

Ministerul Energiei de la Chișinău arată că reducerea debitelor Dunării afectează funcționarea unor centrale electrice din regiune, situație care poate determina diminuarea temporară a capacităților disponibile de producere, creșterea necesarului de import și intensificarea volatilității prețurilor pe piețele regionale de energie electrică.

Oprirea reactoarelor de la Cernavodă poate influența prețurile energiei

Autoritățile din Republica Moldova susțin că oprirea controlată a unităților 1 și 2 ale Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă presupune retragerea din sistemul electroenergetic românesc a unei capacități totale de aproximativ 1.400 MW, echivalentă cu aproximativ 19–20% din consumul de putere înregistrat în România în perioadele de vârf.

„Indisponibilitatea simultană a celor două unități poate determina creșterea necesarului de energie electrică din alte surse, inclusiv din import, și poate exercita presiuni de creștere asupra prețurilor de tranzacționare pe piața pentru ziua următoare din România. Republica Moldova procură, în funcție de necesarul de consum și de condițiile comerciale, aproximativ 10–15% din energia electrică necesară de pe piața administrată de OPCOM”, transmite ministerul.

Instituția precizează astfel că impactul direct asupra costului mediu de achiziție al energiei electrice pentru Republica Moldova este estimat ca fiind limitat, însă acesta va depinde de durata indisponibilității capacităților regionale, de nivelul consumului și de evoluția prețurilor în orele respective”.

Consumatorii, încurajați să economisească

Autoritățile de la Chișinău susțin că, în prezent, alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din Republica Moldova se desfășoară în condiții normale, fără restricții sau întreruperi determinate de situația regională.

Totuși, în contextul volatilității piețelor regionale și al temperaturilor ridicate, utilizarea rațională a energiei electrice poate contribui la reducerea costurilor de achiziție și la menținerea echilibrului sistemului electroenergetic, susține Ministerul Energiei.

Sursa citată arată că creșterea temperaturii aerului, conform prognozelor meteorologice, poate conduce la majorarea consumului intern de energie electrică cu circa 15–20%, în principal ca urmare a utilizării intensive a aparatelor și sistemelor de climatizare.

Specialiștii arată, de asemenea, că perioadele caracterizate prin circulație redusă a maselor de aer și viteze scăzute ale vântului pot diminua producția centralelor eoliene.

Astfel, consumatorii sunt încurajați ca, în mod voluntar, în intervalele cu consum maxim, în special între orele 18.00 și 23.00, să utilizeze responsabil energia electrică și, acolo unde este posibil, să amâne folosirea aparatelor electrocasnice cu un consum ridicat pentru perioadele cu sarcină mai redusă.

„Este recomandată, în măsura posibilităților, utilizarea în afara orelor de vârf a mașinilor de spălat și de uscat, a boilerelor electrice, cuptoarelor electrice și a altor echipamente energointensive”, mai arată autoritățile.

Apel la consum responsabil și în România

Un apel similar a fost făcut și în România. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că oprirea celor două reactoare de la Cernavodă va obliga România să importe mai multă energie și a cerut populației și marilor consumatori să reducă voluntar consumul în orele de vârf.

El a lansat un apel către populație și companiile mari să reducă voluntar consumul de energie în intervalele de vârf.

„Folosesc acest prilej să fac un apel către cetățenii României, către mari consumatori industriali să aibă în vedere posibilitatea unei reduceri voluntare, pur și simplu, de a avea grijă cât consumă în orele de seară, așa cum am spus, de la 20 la 23, atunci când avem un deficit de energie”, a transmis premierul.