Cablul Submarin Georgia – România avansează la etapa de pregătire a studiului marin. Transelectrica: Proiectul strategic se număr printre cele mai complexe investiții de acest tip din Europa

Stadiul proiectul Cablului Submarin Georgia – România (Black Sea Submarine Cable – BSSC), unul dintre proiectele strategice de infrastructură energetică ale Uniunii Europene în regiunea Mării Negre, a fost analizat în cadrul unui workshop tehnic dedicat găzduit de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica miercuri, potrivit repezentanților companiei.

„BSSC este un proiect de importanță strategică pentru securitatea energetică regională și europeană, iar cooperarea tehnică dintre partenerii implicați reprezintă un element relevant pentru maturizarea și implementarea acestuia. Workshopul organizat ieri reflectă angajamentul comun pentru dezvoltarea unui proiect care va contribui la diversificarea surselor de energie, creșterea rezilienței sistemelor electroenergetice și consolidarea interconectării dintre Uniunea Europeană și regiunea Caucazului de Sud”, se arată în comunicatul transmis.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai Transelectrica, Georgian State Electrosystem (GSE) – Operatorul de Transport și Sistem din Georgia, CESI, Direcției Hidrografice Maritime, Poliției de Frontieră, precum și ai instituțiilor și consultanților implicați în dezvoltarea proiectului.

Stadiul deciziilor de implementare

Workshopul a avut ca obiectiv evaluarea progresului înregistrat și coordonarea etapelor următoare de implementare, fiind analizate în special pregătirea studiului fundului Mării Negre (Seabed Study/Marine Survey), traseul cablului submarin, autorizarea componentei românești, calendarul activităților și estimările de cost.

„În această etapă, activitățile sunt concentrate asupra pregătirii studiului marin, care va confirma traseul optim al cablului și va furniza datele tehnice necesare pentru proiectarea infrastructurii. Totodată, sunt pregătite actualizarea studiului de fezabilitate și analizele economice, financiare și de reglementare care vor fundamenta viitoarele decizii privind implementarea proiectului”, a transmis Transelectrica.

Potrivit sursei citate, un subiect important al reuniunii l-a reprezentat componenta românească a proiectului, fiind analizate traseul propus, procesul de autorizare și condițiile tehnice necesare integrării noii interconexiuni în Rețeaua Electrică de Transport și în Sistemul Electroenergetic Național, inclusiv investițiile necesare pentru integrarea unei capacități de 1.300 MW în zona Constanța.

Proiectul beneficiază în prezent de sprijin financiar din partea Băncii Mondiale pentru etapa de pregătire și este evaluat în cadrul procesului TYNDP 2026, după includerea sa pe cea de-a doua listă europeană a Proiectelor de Interes Comun și Proiectelor de Interes Mutual (PCI/PMI). Aceste etape au un rol important pentru consolidarea statutului european al proiectului și pentru accesarea finanțărilor dedicate infrastructurii energetice strategice.

Care sunt beneficiile proiectului

Cablul Submarin Georgia – România (Black Sea Submarine Cable – BSSC) este un proiect strategic de infrastructură energetică promovat de Georgia și România, care urmărește realizarea unei interconexiuni electrice în curent continuu de înaltă tensiune (HVDC) între cele două state prin intermediul unui cablu submarin amplasat în Marea Neagră.

Potrivit studiului de fezabilitate preliminar realizat de CESI în 2024, soluția recomandată presupune o interconexiune cu o capacitate de 1.300 MW, la o tensiune de ±525 kV, cu o lungime totală estimată la aproximativ 1.155 de kilometri, dintre care circa 1.115 de kilometri reprezintă traseul submarin. Capetele interconectorului sunt propuse la Topraisar (România) și Anaklia (Georgia), iar anumite segmente ale cablului vor fi instalate la adâncimi de peste 2.500 de metri, ceea ce plasează proiectul printre cele mai complexe investiții de acest tip din Europa.

În acest proiect, la începutul anului 2026, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA și Georgian State Electrosystem au semnat un Memorandum de Înțelegere care stabilește cadrul de cooperare pentru dezvoltarea documentațiilor tehnice, studiilor marine și evaluărilor economice, financiare, juridice, de reglementare și de mediu. Memorandumul sprijină maturizarea proiectului și nu reprezintă o decizie finală de investiție.