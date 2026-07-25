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Ionelia Priescu (deputat AUR): „Virgil Popescu atacă AUR, dar uită că el a explodat facturile la energie pentru milioane de români”

Deputatul AUR Ionelia Priescu îl acuză pe europarlamentarul PNL Virgil Popescu că transformă incidentele de securitate cu drone rusești într-un atac politic împotriva AUR și a președintelui partidului, în loc să răspundă pentru bilanțul controversat de la ministerul Energiei, marcat de explozia facturilor suportate de milioane de români, pierderi de sute de milioane de euro din taxa de solidaritate și slăbirea independenței energetice a țării.
Ionelia Priescu (deputat AUR): „Virgil Popescu atacă AUR, dar uită că el a explodat facturile la energie pentru milioane de români”
Petra Dima
25 iul. 2026, 18:26, Economic
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Deputatul AUR Ionelia Priescu îl acuză pe europarlamentarul PNL Virgil Popescu că transformă incidentele de securitate cu drone rusești într-un atac politic împotriva AUR și a președintelui partidului, în loc să răspundă pentru bilanțul controversat de la ministerul Energiei, marcat de explozia facturilor suportate de milioane de români, pierderi de sute de milioane de euro din taxa de solidaritate și slăbirea independenței energetice a țării.

„În timp ce românii urmăresc cu îngrijorare noi incidente de securitate la granițele țării, după ce drone rusești au pătruns din nou adânc în spațiul aerian al României, europarlamentarul PNL Virgil Popescu a ales să transforme un moment care cere responsabilitate într-un nou atac politic la adresa Alianței pentru Unirea Românilor și a președintelui partidului. În loc să răspundă întrebărilor legitime despre vulnerabilitățile României, despre capacitatea Armatei de a proteja spațiul aerian și despre măsurile concrete luate de autorități, fostul ministru al Energiei preferă să împartă etichete și să vorbească despre „stăpâni”, ca și cum românii ar fi uitat cine este și ce a lăsat în urmă.

Problema este că Virgil Popescu nu intră în această dezbatere din postura unui om care poate invoca un bilanț incontestabil în slujba interesului național. Dimpotrivă, mandatul său la Ministerul Energiei a rămas marcat de unele dintre cele mai controversate decizii din ultimii ani. Liberalizarea pieței de energie a fost urmată de explozia facturilor suportate de milioane de români, iar modul în care Guvernul a transpus taxa de solidaritate aplicabilă profiturilor excepționale din energie a generat ample controverse, după ce OMV Petrom a susținut că nu intră sub incidența acesteia. Numeroși economiști și actori politici au apreciat atunci că statul român a pierdut venituri importante, de ordinul sutelor de milioane de euro, care ar fi trebuit să ajungă la bugetul public.

În același mandat al său au existat dispute privind numirile din conducerea unor companii strategice precum Romgaz, Hidroelectrica, Nuclearelectrica și Transelectrica, precum și numiri de neaveniți în Complexul Energetic Oltenia, critici privind ritmul închiderii capacităților de producție pe cărbune și întârzieri repetate ale unor proiecte hidroenergetice considerate esențiale pentru securitatea energetică a României. Indiferent de justificările invocate ulterior, toate aceste decizii au alimentat percepția că România a devenit mai vulnerabilă exact într-o perioadă în care independența energetică ar fi trebuit consolidată.

Astăzi, același Virgil Popescu vorbește despre patriotism și interes național. Dar patriotismul nu se măsoară în declarații de la Bruxelles și nici în insulte adresate adversarilor politici. Patriotismul se măsoară prin deciziile luate atunci când ai avut puterea de a schimba lucrurile. Iar bilanțul lui Virgil Popescu este unul pe care românii îl cunosc prea bine.

Este cu atât mai ironic că tocmai un fost ministru al cărui mandat este asociat cu slăbirea independenței energetice a României încearcă astăzi să dea lecții celor care cer explicații despre vulnerabilitățile reale ale statului român. A pune întrebări despre securitatea frontierelor, despre capacitatea de apărare a țării sau despre modul în care sunt protejate interesele României nu înseamnă lipsă de patriotism. Dimpotrivă, este obligația oricărei opoziții responsabile. Ceea ce românii așteaptă de la cei care au condus ministere-cheie nu sunt etichete și atacuri politice, ci asumarea propriilor decizii și răspunsuri pentru consecințele lor.

Înainte de a împărți certificate de patriotism, Virgil Popescu ar trebui să răspundă la o întrebare simplă: după anii în care a condus energia României, este mulțumit de starea în care a lăsat unul dintre cele mai importante domenii strategice ale statului? Pentru că despre acest bilanț vorbesc faptele, nu sloganurile.”, a declarat deputatul AUR Ionelia Priescu.

 

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