Reacția AUR după ce drona a fost doborâtă în Buzău: „Cum a ajuns atât de adânc în România?”

Formațiunea politică solicită Guvernului și Ministerului Apărării Naționale să prezinte cronologia completă a operațiunii, tipul dronei și al rachetei utilizate, precum și motivele pentru care ținta nu a putut fi neutralizată mai aproape de frontieră.

„Doborârea dronei care a pătruns în spațiul aerian național reprezintă o acțiune executată cu profesionalism de către piloții și personalul Forțelor Aeriene Române. Militarii și-au îndeplinit misiunea, au angajat ținta într-o zonă nelocuită și au evitat producerea unor victime sau pagube la sol”, transmite AUR.

Partidul consideră însă că succesul operațional al militarilor „nu poate ascunde vulnerabilitatea strategică provocată de întârzierea deciziilor politice de înzestrare”.

Ce se știe despre drona doborâtă în județul Buzău

Drona a fost detectată vineri, 24 iulie, la ora 09:39, la aproximativ 20 de kilometri est de Sulina. Aparatul a pătruns ulterior în spațiul aerian al României și a urmat traseul Sulina–Brăila–Fetești–Buzău, potrivit Ministerului Apărării Naționale.

Pentru monitorizarea și interceptarea țintei au fost ridicate de la sol două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene, aflate la Baza Mihail Kogălniceanu, și două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române de la Fetești. Eurofighterele au decolat la ora 09:48, iar avioanele F-16 la ora 10:56. Populația din județele Tulcea și Brăila a fost avertizată prin mesaje RO-Alert.

La ora 11:02, unul dintre avioanele F-16 românești a angajat ținta cu o rachetă aer-aer și a doborât-o deasupra unei zone nelocuite, în apropierea localității Padina, județul Buzău. Între detectarea inițială și neutralizarea dronei au trecut 83 de minute.

AUR: Între detectarea dronei și doborârea sa au trecut 83 de minute

Potrivit cronologiei invocate de AUR, pe baza informațiilor comunicate de MApN, drona a fost detectată la ora 09:39, la aproximativ 20 de kilometri est de Sulina, după care a continuat să se deplaseze pe traseul Sulina–Brăila–Fetești–Buzău.

Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene au decolat la ora 09:48, iar alte două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol la ora 10:56.

Ținta a fost doborâtă la ora 11:02 de un F-16 românesc, într-o zonă nelocuită din apropierea localității Padina, județul Buzău.

„Între detectarea inițială și neutralizare au trecut 83 de minute, timp în care drona a pătruns adânc în interiorul teritoriului național”, susține formațiunea.

AUR precizează că nu contestă reacția militarilor, avioanele fiind ridicate, ținta urmărită, iar misiunea finalizată cu succes. Partidul întreabă însă de ce România nu a avut posibilitatea să neutralizeze amenințarea în apropierea frontierei, prin sisteme terestre antidronă, cu rază scurtă și costuri mai mici.

Patru avioane de luptă, angajate împotriva dronei

Formațiunea atrage atenția că, pentru contracararea unei singure drone, au fost implicate patru aeronave de luptă – două Eurofighter și două F-16 – și a fost folosită o rachetă al cărei tip nu fusese făcut public la momentul transmiterii comunicatului.

AUR susține că România are nevoie de senzori capabili să detecteze ținte care zboară la joasă înălțime, sisteme de război electronic și bruiaj, interceptori antidronă, tunuri cu muniție programabilă și sisteme de rachete cu rază scurtă.

Aceste capacități ar trebui integrate, potrivit partidului, într-un lanț rapid de tip „senzor–decizie–efector”.

Ce solicită AUR Guvernului și MApN

AUR cere autorităților să prezinte cronologia completă și lanțul de comandă al operațiunii, să explice de ce drona nu a fost neutralizată mai aproape de graniță și să comunice tipul aparatului de zbor și al rachetei folosite pentru doborârea acestuia.

Partidul mai solicită constituirea unei apărări antidronă stratificate de-a lungul frontierei de est și în jurul infrastructurii critice.

„Militarii români și-au făcut datoria. Puterea politică trebuie să explice de ce, după mai mult de patru ani de război la frontieră, România este încă obligată să folosească avioane de vânătoare și rachete costisitoare pentru a neutraliza drone pe care ar fi trebuit să le combată rapid, eficient și mult mai aproape de graniță”, se arată în comunicatul AUR.