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Radu Miruță: Felicitări piloților români!

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a reacționat după doborârea dronei deasupra județului Buzău.
Radu Miruță: Felicitări piloților români!
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Laurentiu Marinov
24 iul. 2026, 11:57, Politic
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Ministrul interimar al Apărării a transmis pe Facebook un mesaj în care felicită piloții militari.
„Eforturile din ultima perioada dau roade. Militarii romani au doborât o drona intrată neautorizat în spațiul aerian romanesc, astăzi in jurul orei 11:07.
Felicitări piloților români! Prin profesionalism, sânge rece și reacție rapidă, au neutralizat o dronă care a pătruns astăzi neautorizat în spațiul aerian al României. Este încă o dovadă că Armata Română își îndeplinește misiunea fundamentală: apărarea teritoriului național și protejarea cetățenilor”.
Radu Miruță a dat detalii cu privire la eveniment și la intervenția avioanelor de luptă.
„În această dimineață, sistemele de supraveghere ale MApN au detectat o țintă aeriană care a intrat în spațiul aerian al României. Au fost activate imediat procedurile de intervenție, fiind ridicate de la sol aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene, aflate în misiune de Poliție Aeriană sub comandă NATO. La scurt timp, s-a decis la nivel national ridicare a încă 2 aeronave românesti F16, cărora li s-a dat autorizare de tragere.
După monitorizarea și urmărirea țintei, un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române a angajat drona și a doborât-o deasupra unei zone nelocuite din județul Buzău. În paralel, au fost puse în aplicare toate măsurile de protecție a populației.”, a transmis ministrul.
Ministru Miruță a făcut referire în mesaj la nevoia de modernizare a armatei.
„Acesta este motivul pentru care am susținut constant că România trebuie să investească în apărarea aeriană, în capabilități antidronă și în modernizarea Armatei.
Amenințările de astăzi nu mai seamănă cu cele de acum zece ani, iar responsabilitatea noastră este să fim pregătiți înainte ca ele să devină crize.
Fiecare sistem radar nou, fiecare avion modern, fiecare echipament antidronă și fiecare militar bine pregătit înseamnă mai multă siguranță pentru România. Deciziile pe care le luăm astăzi în domeniul apărării nu sunt cheltuieli. Sunt investiții directe în securitatea fiecărui cetățean și în capacitatea statului român de a-și apăra suveranitatea.

România își apără spațiul aerian. România își respectă angajamentele în cadrul NATO. Și România va continua să investească în acele capabilități care transformă securitatea dintr-o promisiune într-o realitate”, a mai transmis Radu Miruță.

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