MApN, prima reacție după doborârea unei drone în spațiul aerian național: „O aeronavă F-16 a angajat ținta aeriană cu o rachetă și a doborât-o”

Ministerul Apărării Naționale a anunțat, vineri, că o dronă care a pătruns în spațiul aerian al României a fost doborâtă de o aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române, în urma unei misiuni de monitorizare și interceptare.

Potrivit MApN, „o aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Fetești, aflată vineri, 24 iulie, în misiune de monitorizare și urmărie a unei drone intrată în spațiul aerian național, a angajat ținta aeriană cu o rachetă și a doborât-o deasupra unei zone nelocuite, în apropiere de localitatea Padina, județul Buzău”.

Ministerul precizează că sistemul de supraveghere radar a detectat ținta luni, 20 iulie, la ora 09.39, la aproximativ 20 de kilometri est de Sulina. Conform autorităților, drona a pătruns în spațiul aerian național și a urmat traseul Sulina, Brăila, Fetești, Buzău.

Pentru gestionarea situației au fost ridicate de la sol patru aeronave aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană. Este vorba despre două avioane Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene, dislocate la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, și două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Fetești.

Acestea au decolat la orele 09.48 și 10.56 pentru monitorizarea dronei.

Potrivit MApN, Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar autoritățile au dispus măsuri de alertare a populației din județele Tulcea și Brăila. În zonă au fost transmise și mesaje RO-Alert.

Intervenția s-a încheiat la ora 11.02, când aeronava F-16 a Forțelor Aeriene Române a lansat o rachetă asupra țintei și a doborât drona într-o zonă nelocuită din apropierea localității Padina, județul Buzău.

„O aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Fetești, aflată vineri, 24 iulie, în misiune de monitorizare și urmărie a unei drone intrată în spațiul aerian național, a angajat ținta aeriană cu o rachetă și a doborât-o deasupra unei zone nelocuite, în apropiere de localitatea Padina, județul Buzău”, a transmis Ministerul Apărării Naționale.