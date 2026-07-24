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Cristian Seidler (USR), critici la adresa PSD pe legea salarizării: PSD avea patru ani să corecteze legea salarizării, nu să o conteste acum

Purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, a afirmat vineri că noua lege a salarizării trebuie să aducă „un echilibru al bunului simț” în sistemul bugetar și acuză PSD de inconsecvență, după ce social-democrații au criticat proiectul aflat în dezbatere.
Cristian Seidler (USR), critici la adresa PSD pe legea salarizării: PSD avea patru ani să corecteze legea salarizării, nu să o conteste acum
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax
Diana Nunuț
24 iul. 2026, 11:48, Politic
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Purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, a afirmat vineri, într-o intervenție la RFI, că noua lege a salarizării este necesară indiferent de obligațiile asumate de România prin PNRR, iar sistemul de plată din sectorul public trebuie reechilibrat.

El a subliniat că statul nu își mai poate permite majorări salariale operate în scop electoral.

„Să fie foarte clar, România nu își mai permite ca înainte de alegeri, pensiile și salariile să crească miraculos cu 40%. Știm care e efectul unor asemenea idei, creșterea inflației de astăzi se datorează în mare parte aplicării acestor dezastruoase politici de resurse umane de salarizare”, a explicat Seidler la RFI.

Seidler, critici la adresa PSD

Purtătorul de cuvânt al USR a lansat și critici la adresa PSD, pentru că formațiunea spune că nu poate susține proiectul în forma actuală, invocând existența unor discriminări între diferite categorii de angajați din sectorul public.

„O nouă lege a salarizării era jalon PNRR de îndeplinit până la mijlocul anului 2023. (…) Au trecut patru ani de atunci, timp în care PSD, care a fost cea mai lungă perioadă la conducerea Ministerului Muncii, avea timp să facă, refacă, desfacă, discute, dezbată, consulte pe o nouă lege a salarizării și acum (…) spun că aceea este imperfectă și nu o pot vota? Forma despre care discutăm noi astăzi este cu foarte puțin diferită față de ceea ce ei au lăsat în minister. Să înțeleg că asta este recunoașterea propriului eșec?”, a spus Seidler la RFI.

În opinia sa, actualul sistem de salarizare din sectorul public conține dezechilibre majore, unele categorii fiind plătite excesiv, iar altele insuficient.

„Pentru anumite categorii, pentru anumite ocupații de angajați la stat, salariile sunt nesimțit de mari. Pentru alte categorii, sunt chiar foarte mici și acolo trebuie făcute corecturi, pentru că altfel nu mai putem atrage IT-iști, de exemplu, în instituțiile statului (…), dar trebuie găsit un echilibru al bunului simț. Nu se poate să mai avem angajați la stat, plătiți, nu spun nici măcar dacă bine sau prost, care aleg între a tăia frunză la câini și a freca menta”, a conchis Cristian Seidler.

Proiectul legii salarizării reprezintă unul dintre jaloanele asumate de România prin PNRR și este necesar pentru deblocarea unei tranșe de finanțare europeană de 770 de milioane de euro.

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