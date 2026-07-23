Raluca Turcan: PSD manipulează opinia publică pe legea salarizării și încearcă să blocheze reforma din PNRR

Deputata PNL Raluca Turcan a afirmat joi, la RFI, că PSD este responsabil pentru întârzierea reformei salarizării și că formațiunea încearcă acum să inducă în eroare opinia publică în legătură cu proiectul de lege.

„Lumea trebuie să cunoască faptul că această lege avea termen de realizare iunie 2023. Este evident pentru toată lumea că PSD nu a dorit această reformă, nu a făcut nimic pentru a respecta jalonul de reformă în valoare de 770 de milioane de euro și a lăsat toată responsabilitatea pe un ministru interimar”, a afirmat Turcan la RFI.

Deputata PNL a mai susținut faptul că social-democrații răspândesc informații false despre efectele proiectului de lege.

„PSD face ceea ce știe mai bine, manipulează opinia publică. De când a fost lansat în transparență un proiect bază de dezbatere (…), PSD a manipulat opinia publică pe două paliere. Unu: că scad veniturile, deși un principiu fundamental al acestei legi este că nu scade nici un venit. Doi: că legea ar trebui să crească veniturile tuturor angajaților din sistemul public (…), pentru că legea în sine este făcută pentru a aduce echitate”, a explicat Turcan.

Șanse mici pentru un acord privind legea salarizării

În opinia sa, șansele ca partidele să ajungă la un acord asupra legii salarizării în sesiunea extraordinară a Parlamentului sunt reduse.

„Aș spune că șansele sunt mici, dar până la urmă, speranța moare ultima, pentru că (…) astăzi practic, pun bețe în roate și întorc categorii salariale unele împotriva altora”, a declarat Raluca Turcan.

Referindu-se la propunerea liderului PSD, Sorin Grindeanu, de înființare a unui comitet de criză parlamentar care să gestioneze proiectele ce nu pot fi adoptate de Guvernul interimar, Raluca Turcan a respins ideea.

„Este în afara Constituției, în afara legislației în baza căreia funcționează Parlamentul României. Este un subterfugiu pentru îngroparea unor proiecte importante”, a afirmat deputata PNL.

Critici la adresa Platformei Conservatoare din PNL

În același interviu pentru RFI, Raluca Turcan a criticat și Platforma Conservatoare lansată de câțiva membri PNL critici la adresa conducerii partidului.

„Discuția nu este despre conservatorism, liberalism sau doctrine, este de fapt despre un lucru mult mai simplu: vrei un PNL independent de PSD sau vrei un PNL aflat în continuare în siajul PSD, așa cum mulți l-au dus și l-au ținut captiv ani de zile?”, a declarat aceasta.

Turcan a susținut că inițiativa ar trebui „să se numească o platformă pro-PSD”, întrucât, în opinia sa, „servește interesului politic pe care Sorin Grindeanu îl are de a-și face o majoritate parlamentară pentru a deveni premier”.

Ea a calificat drept „revoltător” faptul că unii colegi din partid invocă valorile liberale, dar, în opinia sa, încearcă să readucă PNL în apropierea PSD.