Droupadi Murmu, președinta Indiei: România este mult mai mult decât un partener bilateral. Este o poartă de intrare esențială pentru extinderea angajamentului nostru economic cu Europa

Doamnă Președintă, vizita dumneavoastră de stat în România este prima efectuată de un șef de stat indian în mai bine de trei decenii. De ce are loc această vizită acum și ce mesaj transmite ea?

Această vizită de Stat are loc într-un moment definitoriu pentru evoluția relațiilor dintre India și România. Prietenia noastră de lungă durată s-a întemeiat dintotdeauna pe respect reciproc, încredere și valori democratice comune. Astăzi însă, peisajul global se schimbă rapid, iar parteneriatul nostru capătă o importanță tot mai mare.

India este una dintre cele mai dinamice economii majore ale lumii, în timp ce România a devenit un partener economic din ce în ce mai important și de încredere în cadrul Uniunii Europene.

Convergența punctelor noastre forte deschide oportunități fără precedent de cooperare. Pe măsură ce lanțurile globale de aprovizionare sunt reconfigurate, iar statele caută parteneri de încredere pentru tehnologie, producție, inovare și investiții, India și România sunt poziționate în mod firesc pentru a colabora mai strâns.

Această vizită nu este așadar doar o sărbătorire a unei prietenii îndelungate, ci un demers de a modela împreună viitorul. Ea reflectă ambiția noastră comună de a extinde cooperarea în domeniul comerțului și investițiilor, apărării, tehnologiilor digitale, inovării, industriei farmaceutice, energiei regenerabile, educației, mobilității profesioniștilor calificați și schimburilor interumane.

Acordul comercial încheiat recent între India și Uniunea Europeană marchează un nou moment de referință. El deschide căi noi pentru companii, investitori și inovatori de ambele părți, iar eu cred că România va juca un rol tot mai important în extinderea angajamentului Indiei față de Europa.

Sper ca această vizită istorică să rămână în memoria colectivă drept începutul unui nou capitol, unul în care India și România transformă o prietenie caldă și durabilă într-un parteneriat dinamic, orientat spre viitor, care aduce prosperitate, inovare și oportunități generațiilor ce vor urma.

Rolul României în relația Indiei cu Europa

Importanța economică și strategică a României în cadrul Uniunii Europene a crescut semnificativ în ultimii ani. Cum vedeți rolul României în relația Indiei cu Europa?

Pentru India, România reprezintă mult mai mult decât un partener bilateral. Este o poartă de intrare esențială pentru extinderea angajamentului nostru economic cu Europa. Ecosistemul de producție al României, infrastructura logistică, inclusiv Portul Constanța, și peisajul său de inovare în plină creștere completează punctele forte ale Indiei în domeniul producției, tehnologiei și serviciilor.

Acordul comercial dintre India și Uniunea Europeană creează un cadru favorabil pentru o nouă eră a cooperării economice. Întrevăd oportunități considerabile pentru companiile românești de a-și extinde prezența în India, precum și pentru întreprinderile indiene de a face din România o destinație importantă pentru investiții, producție și cercetare în cadrul Uniunii Europene.

Dincolo de comerț și investiții, cred că cele două țări ale noastre pot lucra împreună pentru a construi lanțuri de aprovizionare reziliente, a consolida cooperarea industrială și a dezvolta parteneriate tehnologice în domenii care modelează economia globală. România este, prin urmare, un pilon important al angajamentului mai amplu al Indiei față de Europa, iar eu sunt convinsă că parteneriatul nostru va continua să crească în profunzime, ambiție și relevanță.

Într-o lume tot mai incertă, India a devenit o voce globală influentă, consolidându-și în același timp parteneriatele în toate regiunile. Cum vedeți rolul Indiei în ordinea internațională și locul pe care îl ocupă România în această viziune?

Lumea traversează transformări geopolitice, economice și tehnologice profunde. Într-un asemenea moment, nevoia de dialog, încredere reciprocă și cooperare internațională nu a fost niciodată mai stringentă.

Politica externă a Indiei este ghidată de principiile autonomiei strategice, respectului reciproc, coexistenței pașnice și convingerii că diplomația rămâne cel mai eficient mijloc de soluționare a diferendelor. Abordarea noastră se inspiră din filosofia indiană atemporală Vasudhaiva Kutumbakam, „lumea este o singură familie”, care ne amintește că pacea și prosperitatea durabile pot fi atinse numai prin cooperare și responsabilitate comună.

India a devenit o punte între Sudul Global și lumea dezvoltată, promovând o ordine internațională mai incluzivă și mai reprezentativă, în timp ce își consolidează parteneriatele cu state de pe toate continentele. Considerăm că provocările globale de astăzi, fie că este vorba despre schimbările climatice, securitatea sanitară, securitatea alimentară și energetică sau tehnologiile emergente, impun soluții colective și instituții multilaterale eficiente.

România este un partener important în acest demers. În calitate de membru respectat al Uniunii Europene și de țară care împărtășește angajamentul Indiei față de democrație, statul de drept și o ordine internațională bazată pe reguli, România are un rol important de jucat în consolidarea cooperării dintre India și Europa.

Lucrând împreună, cele două țări ale noastre pot contribui la lanțuri de aprovizionare robuste, dezvoltare durabilă, transformare digitală, inovare, securitate energetică și stabilitate globală.

Privesc India și România drept parteneri de încredere, care lucrează nu doar pentru prosperitatea propriilor popoare, ci și pentru o comunitate internațională mai pașnică, mai incluzivă și mai puternică.

Droupadi Murmu, despre viitorul parteneriatului economic: India și România au puncte forte complementare

Comerțul dintre India și România a crescut constant. Cum vedeți viitorul parteneriatului nostru economic?

Creșterea constantă a comerțului bilateral din ultimii ani reflectă încrederea tot mai mare pe care mediile de afaceri din cele două țări o au unele față de celelalte. Cred însă că abia am început să valorificăm întregul potențial al parteneriatului nostru economic.

India și România au puncte forte complementare. Există oportunități semnificative de aprofundare a cooperării în domeniul produselor farmaceutice, tehnologiei informației, ingineriei, tehnologiilor digitale, producției de apărare, componentelor auto, agriculturii și procesării alimentelor, energiei curate, logisticii, sănătății, infrastructurii, cercetării și inovării. Sectoare noi, precum inteligența artificială, semiconductorii, securitatea cibernetică și producția avansată, oferă, la rândul lor, posibilități interesante.

Poziția strategică a României, capacitățile sale industriale și forța de muncă calificată o transformă într-o destinație atractivă pentru investițiile indiene în cadrul Uniunii Europene. În același timp, amploarea pieței indiene, ecosistemul său de inovare, baza de producție competitivă și piața de consum aflată în rapidă expansiune reprezintă oportunități excepționale pentru companiile românești.

Acordul comercial dintre India și Uniunea Europeană oferă un cadru solid pentru extinderea comerțului, investițiilor, parteneriatelor tehnologice și colaborării industriale dintre cele două țări. Sunt convinsă că acesta va încuraja companiile să exploreze noi oportunități cu mai multă încredere și ambiție.

Sunt deosebit de încântată că peste 40 de lideri de afaceri indieni de prim rang, din sectoare diverse, mă însoțesc în această Vizită de Stat. Alături de Președintele Nicușor Dan și de Prim-ministrul Ilie Bolojan, aștept cu interes să mă adresez Forumului de Afaceri

India-România. Sper ca acest Forum să identifice noi căi de investiții, cooperare industrială, inovare și parteneriate tehnologice și să faciliteze un dialog direct între comunitățile noastre de afaceri.

Sper ca, prin eforturile susținute ale guvernelor și ale sectoarelor private din ambele țări, să reușim să dublăm volumul comerțului bilateral până în 2030. Mai important, vom depăși stadiul unei relații comerciale tradiționale, îndreptându-ne către un parteneriat fundamentat pe investiții, dezvoltare comună, inovare și colaborare durabilă. Cred că acesta va defini următorul capitol al relațiilor economice dintre India și România.

Murmu: Viitorul relațiilor economice dintre India și România nu constă doar în vânzarea și cumpărarea de bunuri

India este recunoscută tot mai mult drept un centru global pentru producție, inovare și tehnologie. Cum pot beneficia companiile românești de această ascensiune a Indiei?

India oferă astăzi una dintre cele mai atractive destinații din lume pentru investiții, producție și inovare. Cu o creștere economică susținută, un cadru de reglementare stabil, o infrastructură digitală de clasă mondială și una dintre cele mai tinere forțe de muncă din lume, India prezintă oportunități imense pentru companiile internaționale.

Inițiative emblematice precum Make in India, Digital India, Start-up India și programul de Stimulente Legate de Producție (Production Linked Incentive) au consolidat capacitățile de producție ale Indiei și au încurajat inovarea într-o gamă largă de sectoare. Astăzi, India nu mai este doar o piață vastă, ci și un centru tot mai important pentru cercetare, design, producție avansată și dezvoltare tehnologică.

Companiile românești pot colabora cu întreprinderile indiene în domeniul produselor farmaceutice, ingineriei, tehnologiei informației, serviciilor digitale, energiei curate, producției auto, producției de apărare, logisticii, procesării alimentelor, cercetării și tehnologiilor emergente. În același timp, companiile indiene explorează oportunități de investiții în sectorul de producție al României, în ecosistemul digital, infrastructură și inovare, văzând în România un partener important în cadrul UE.

Încurajez companiile din ambele țări să privească dincolo de comerțul convențional și să se orienteze către asocieri în participațiune, parteneriate tehnologice, colaborări de cercetare și dezvoltare. Viitorul relațiilor economice dintre India și România nu constă doar în vânzarea și cumpărarea de bunuri, ci în crearea de valoare împreună.

Sunt convinsă că, sprijinită de Acordul comercial dintre India și Uniunea Europeană, cooperarea economică în creștere va deschide o nouă eră de parteneriat consolidat între cele două țări.

Cooperarea în domeniul apărării dintre India și România a câștigat un nou avânt în ultimii ani. Cum vedeți evoluția acestui parteneriat?

India și România au o relație întemeiată pe încredere reciprocă, valori democratice comune și un angajament comun față de pace, securitate și stabilitate. Pe măsură ce mediul strategic global evoluează, cred că cooperarea în domeniul apărării și al industriei de apărare poate deveni unul dintre pilonii definitorii ai parteneriatului nostru bilateral.

India a înregistrat progrese remarcabile în dezvoltarea unui ecosistem de producție de apărare modern, autonom și competitiv la nivel global. Prin inițiativa Aatmanirbhar Bharat, India a devenit nu doar una dintre cele mai mari piețe de apărare din lume, ci și un partener de încredere în proiectarea, dezvoltarea, co-producția și exportul de sisteme și tehnologii avansate de apărare.

Sunt încurajată de discuțiile constructive purtate în cadrul recentei reuniuni a Comitetului Comun India-România pentru Cooperare în Domeniul Apărării, care au reafirmat angajamentul nostru comun de a extinde colaborarea.

Vedem oportunități considerabile în producția de apărare, cercetare și dezvoltare, inovare în domeniul apărării, instruire, securitate cibernetică, tehnologii cu dublă utilizare și parteneriate industriale. Sunt, de asemenea, încântată că mai multe companii indiene din domeniul apărării și-au manifestat interesul pentru explorarea unor investiții și parteneriate pe termen lung cu industria românească.

Prin combinarea capacităților noastre tehnologice cu resursele umane calificate ale ambelor țări, putem construi un parteneriat reciproc avantajos, care să susțină un ecosistem al inovării.

Colaborarea India-România în economia digitală

India a devenit un lider global în domeniul infrastructurii digitale publice și se conturează, de asemenea, drept lider în inteligența artificială. Cum pot colabora India și România în economia digitală?

Revoluția digitală transformă economii și societăți din întreaga lume. India a demonstrat că tehnologia, atunci când este concepută pentru a servi oamenii, poate deveni o forță puternică pentru incluziune, transparență și creștere economică.

Infrastructura noastră digitală publică, inclusiv Aadhaar, Interfața Unificată de Plăți (UPI) și DigiLocker, a permis sute de milioane de cetățeni să acceseze servicii bancare, medicale, educaționale și publice în mod eficient și sigur. Astăzi, numeroase state privesc experiența Indiei drept un model pentru construirea unor ecosisteme digitale incluzive. La rândul ei, România și-a construit o reputație impresionantă în ingineria software, securitatea cibernetică, inteligența artificială și inovarea digitală. Aceste puncte forte complementare creează oportunități excepționale de colaborare.

Întrevăd un potențial semnificativ pentru parteneriate în guvernarea digitală, tehnologia financiară (fintech), inteligența artificială, securitatea cibernetică, tehnologiile cuantice, semiconductori, sănătatea digitală, ecosistemele de start-up-uri și competențele digitale avansate. Universitățile, centrele de inovare și companiile tehnologice din cele două țări pot colabora, de asemenea, la dezvoltarea de soluții destinate piețelor globale.

India a găzduit Summitul privind Impactul Inteligenței Artificiale în februarie 2026, la care au participat 20 de șefi de stat și de guvern, inclusiv o participare semnificativă din partea statelor europene. Inteligența artificială, în special, trebuie să rămână etică, transparentă, incluzivă și centrată pe om. India consideră că tehnologia ar trebui să sprijine umanitatea, să reducă inegalitățile și să promoveze dezvoltarea durabilă. Prin combinarea amplorii digitale a Indiei cu excelența tehnologică a României, cele două țări ale noastre pot deveni parteneri de încredere în modelarea economiei digitale a viitorului.

Cum pot consolida India și România cooperarea în acțiunea climatică, securitatea energetică și industria farmaceutică

Acțiunea climatică și securitatea energetică se numără printre provocările definitorii ale timpului nostru. Cum pot consolida India și România cooperarea în aceste domenii?

Schimbările climatice și securitatea energetică sunt provocări globale ce impun acțiune colectivă și parteneriate inovatoare. India a demonstrat că dezvoltarea economică și sustenabilitatea mediului pot avansa împreună. Ghidați de angajamentele noastre naționale de reducere a emisiilor și de accentul pus pe stiluri de viață durabile prin Misiunea LiFE, rămânem hotărâți să asigurăm o energie accesibilă, sigură și fiabilă pentru toți.

India și România au oportunități semnificative de a extinde cooperarea în energia regenerabilă, hidrogenul verde, energia solară, eficiența energetică, tehnologiile de stocare a energiei, rețelele inteligente, mobilitatea durabilă și infrastructura rezilientă la schimbările climatice. Expertiza României în domeniul energiei curate, inclusiv energia nucleară civilă, alături de extinderea rapidă a capacității de energie regenerabilă a Indiei, creează oportunități importante de colaborare tehnologică și investiții.

Sunt deosebit de încântată că România a aderat la Alianța Solară Internațională (ISA), o inițiativă globală condusă de India, menită să promoveze o utilizare mai amplă a energiei solare.

Așteptăm, de asemenea, cu interes ca România să adere la alte inițiative globale importante promovate de India, inclusiv Coaliția pentru Infrastructură Rezilientă la Dezastre (CDRI) și Alianța Globală pentru Biocombustibili (GBA). Aceste platforme reunesc state angajate în construirea unei infrastructuri reziliente și în promovarea unor soluții energetice durabile prin inovare și cooperare internațională.

Sunt convinsă că, lucrând împreună, atât bilateral, cât și prin aceste parteneriate globale, India și România pot contribui semnificativ la un viitor mai curat, mai verde și mai durabil.

India este adesea numită „farmacia lumii”. Cum vedeți cooperarea dintre India și România în domeniul sănătății și al industriei farmaceutice?

Sănătatea este unul dintre cele mai promițătoare domenii de cooperare între India și România. India s-a bucurat de recunoaștere globală drept furnizor de încredere de medicamente și vaccinuri accesibile și de înaltă calitate. Industria noastră farmaceutică a devenit parte integrantă a sistemului global de sănătate, deservind milioane de oameni din întreaga lume. În același timp, India a realizat investiții semnificative în biotehnologie, dispozitive medicale, sănătate digitală și cercetare farmaceutică.

Împreună, cele două țări pot construi parteneriate în producția farmaceutică, biotehnologie, cercetarea vaccinurilor, dispozitive medicale, soluții de sănătate digitală, cercetare clinică și inovare medicală.

Dincolo de cooperarea comercială, putem consolida colaborarea dintre universitățile, institutele de cercetare, spitalele și autoritățile de reglementare din cele două țări, pentru a promova cercetarea, consolidarea capacităților și schimbul de cunoștințe.

Sănătatea privește, în esență, îmbunătățirea vieții oamenilor. Cred că India și România dispun de expertiza, experiența și angajamentul comun necesare pentru a contribui semnificativ la securitatea sanitară globală, creând totodată noi oportunități pentru industriile și comunitățile noastre de cercetare.

Colaborarea dintre India și România pentru un parteneriat îndelungat în domeniul resurselor umane

România se confruntă cu schimbări demografice și cu o cerere tot mai mare de profesioniști calificați. Cum pot colabora India și România pentru a construi un parteneriat pe termen lung în domeniul resurselor umane și al competențelor?

India este una dintre cele mai tinere națiuni ale lumii, cu un bazin vast de profesioniști, ingineri, lucrători din domeniul sănătății, tehnicieni și personal calificat. Pe măsură ce România își continuă modernizarea economiei și își adaptează cerințele de forță de muncă, cele două țări pot colabora pentru a dezvolta parteneriate de mobilitate transparente, ordonate și reciproc avantajoase.

Profesioniștii indieni s-au bucurat de o reputație excelentă în România, datorată profesionalismului, capacității de adaptare, dedicării și eticii lor solide de muncă. Astăzi, aceștia aduc contribuții valoroase în sănătate, tehnologia informației, inginerie, producție, construcții, ospitalitate și alte sectoare importante. Succesul lor reflectă nu doar competența profesională, ci și încrederea și înțelegerea tot mai mari dintre cele două societăți.

Pe măsură ce România întreprinde reforme menite să facă piața muncii mai receptivă la nevoile unei economii moderne, întrevăd o marjă considerabilă pentru extinderea cooperării în dezvoltarea competențelor, formarea profesională, recunoașterea calificărilor și mobilitatea lucrătorilor calificați. O astfel de colaborare poate răspunde cerințelor de forță de muncă ale României, creând în același timp noi oportunități pentru talentul indian.

În cele din urmă, parteneriatul nostru privește investiția în oameni, consolidarea economiilor noastre și construirea unor legături umane durabile. Comunitatea indiană, aflată în creștere în România, a devenit o punte importantă între cele două țări, iar eu sunt convinsă că, prin cadre instituționale adecvate, putem crea un ecosistem al creșterii, competitivității și inovării.

Contribuția comunității indiene din România

Legăturile interumane au devenit unul dintre cei mai puternici piloni ai relațiilor dintre India și România. Cum vedeți contribuția comunității indiene din România și ce se mai poate face pentru a consolida aceste legături?

Una dintre cele mai mari forțe ale relației dintre India și România constă nu doar în prietenia dintre guvernele noastre, ci și în legăturile tot mai puternice dintre popoarele noastre. Astăzi, mii de profesioniști, antreprenori, studenți și lucrători calificați indieni contribuie semnificativ la economia și societatea românească. Fie că este vorba de sănătate, tehnologia informației, producție, construcții, ospitalitate, cercetare sau învățământ superior, aceștia s-au bucurat de apreciere pentru profesionalismul, dedicarea și munca lor asiduă.

Un exemplu deosebit de emoționant este cel al domnului Vipan Kumar, din Craiova, al cărui gest curajos de a-și risca propria viață pentru a salva un copil român de la înec a atins inimile oamenilor din întreaga Românie. Fapta sa altruistă a devenit un simbol puternic al valorilor umane comune care unesc cele două națiuni ale noastre: compasiunea, curajul și umanitatea.

În același timp, legăturile interumane înfloresc prin cultură, educație, turism și schimburi academice. Interesul tot mai mare pentru yoga, Ayurveda, cinematografia indiană și dansul clasic, precum și numărul tot mai mare de studenți și cercetători români care se apropie de India, reflectă căldura și curiozitatea existente între societățile noastre.

Sper că vom continua să încurajăm schimburi tot mai ample între studenții, artiștii, cercetătorii, antreprenorii și tinerii profesioniști din cele două țări. Parteneriatele durabile sunt, în cele din urmă, construite de oameni, iar eu sunt convinsă că prieteniile forjate astăzi vor deveni cea mai puternică temelie a relațiilor dintre India și România în deceniile ce vor urma.

Președinta Indiei: Mi-ar plăcea să văd mult mai mulți studenți indieni și români studiind în universitățile celeilalte țări

Tinerii, educația și inovarea modelează tot mai mult parteneriatele internaționale. Cum pot colabora India și România pentru a dezvolta potențialul generației viitoare?

India este una dintre cele mai tinere națiuni ale lumii, cu peste 65% la sută din populație sub vârsta de 35 de ani. Tinerii noștri conduc transformarea Indiei prin inovare, antreprenoriat, cercetare științifică și progres tehnologic. Cred că tinerii din India și România pot deveni unul dintre cei mai puternici piloni ai parteneriatului nostru viitor.

Cele două țări ale noastre au un potențial enorm de a aprofunda cooperarea în învățământul superior, cercetarea științifică, inovare și dezvoltarea competențelor. Mi-ar plăcea să văd mult mai mulți studenți indieni și români studiind în universitățile celeilalte țări, schimburi mai ample de cadre didactice și cercetători, programe de cercetare comune, parteneriate între centre de excelență și o colaborare mai strânsă în domenii emergente precum inteligența artificială, biotehnologia, tehnologiile digitale, producția avansată, energia curată și științele spațiale.

Inovarea înflorește atunci când ideile, talentul și culturile se întâlnesc. Prin conectarea universităților, institutelor de cercetare, start-up-urilor și ecosistemelor de inovare din cele două țări, putem crea oportunități care beneficiază nu doar cele două state, ci lumea în ansamblu.

Pe măsură ce India și România se pregătesc să celebreze cea de-a 80-a aniversare a stabilirii relațiilor diplomatice, aș fi încântată dacă am putea dedica împreună acest moment aniversar drept „Anul Inovării”. Acesta ar oferi o platformă inspirațională pentru organizarea de schimburi academice, parteneriate de cercetare, provocări de inovare, colaborări între start-up-uri și programe pentru tineret pe tot parcursul anului, reflectând deopotrivă istoria noastră comună și încrederea noastră reciprocă în viitor.

Tinerilor din România le-aș spune simplu: rămâneți curioși, îmbrățișați învățarea pe tot parcursul vieții și continuați să construiți punți între culturi. Viitorul aparține celor care inovează împreună, învață unii de la alții și lucrează colectiv pentru binele comun.

India și România sunt, ambele, mândre de tradițiile lor culturale bogate. Ce rol joacă cultura și valorile civilizaționale în consolidarea relațiilor dintre cele două țări?

Cultura are o capacitate unică de a apropia oamenii. Ea transcende granițele, limbile și geografia, creând înțelegere și prietenie acolo unde diplomația formală, prin ea însăși, nu poate ajunge.

India și România sunt ambele civilizații străvechi, cu tradiții literare, artistice și filosofice bogate. Împărtășim o apreciere profundă pentru cultură, valorile familiale și respectul pentru diversitate. Aceste valori comune oferă o temelie solidă parteneriatului nostru.

Filosofia civilizațională a Indiei, Vasudhaiva Kutumbakam, „lumea este o singură familie”, continuă să ne ghideze angajamentul față de comunitatea internațională. Ea ne amintește că respectul reciproc, dialogul și înțelegerea sunt esențiale pentru coexistența pașnică.

Sper să văd schimburi și mai ample în literatură, cinematografie, muzică, dans, artele vizuale, turism și patrimoniu cultural. Cooperarea sporită dintre muzee, universități, instituții culturale și artiști va ajuta popoarele noastre să se cunoască și mai bine.

În cele din urmă, cele mai puternice și mai durabile parteneriate sunt cele construite nu doar pe interese economice, ci și pe valori comune și pe aprecierea reciprocă a culturilor fiecăruia.

India și România pot deveni parteneri importanți în modelarea unui viitor mai prosper

Într-o lume aflată în schimbare rapidă, ce mesaj ați dori să transmiteți cu privire la viitorul relațiilor dintre India și România?

Cred că India și România se află în pragul unei noi ere a relației lor. De mai bine de șapte decenii, prietenia noastră a fost construită pe încredere, bunăvoință și respect reciproc. Astăzi avem oportunitatea de a transforma această prietenie într-un parteneriat cuprinzător, orientat spre viitor.

Posibilitățile care se deschid înaintea noastră sunt cu adevărat remarcabile. Putem extinde comerțul și investițiile, consolida cooperarea în domeniul apărării și cel industrial, avansa în tehnologiile digitale și inovare, aprofunda colaborarea în sănătate, energie curată, educație și cercetare și crea noi oportunități pentru companiile, universitățile și tinerii noștri.

Acordul comercial dintre India și Uniunea Europeană, semnat recent, oferă un cadru important pentru extinderea angajamentului nostru economic, în timp ce valorile noastre democratice comune și angajamentul față de o ordine internațională bazată pe reguli conferă parteneriatului nostru o temelie și mai solidă.

Sunt convinsă că, acționând împreună cu viziune, ambiție și încredere, India și România pot deveni parteneri importanți în modelarea unui viitor mai prosper, mai inovator și mai durabil, nu doar pentru propriile popoare, ci și pentru Europa, regiunea Indo-Pacifică și comunitatea internațională în ansamblul ei.

Mesajul președintei Indiei pentru poporul român

În final, ce mesaj ați dori să transmiteți poporului român?

Poporul indian privește România ca pe un prieten de încredere. Relația noastră a fost cultivată de-a lungul generațiilor prin respect reciproc, bunăvoință și o convingere comună privind importanța dialogului, a păcii și a cooperării. Întreprinzând această vizită de stat istorică, după mai bine de trei decenii, o fac cu mare optimism față de viitorul parteneriatului nostru. Întrevăd oportunități imense pentru ca cele două țări ale noastre să colaboreze în comerț, investiții, tehnologie, apărare, inovare, sănătate, educație, energie curată, cultură și turism.

Mai presus de toate, sper că această vizită va inspira companiile să investească, universitățile să colaboreze, cercetătorii să inoveze, artiștii să facă schimb de idei și tinerii să construiască prietenii durabile. Aceste legături umane vor asigura continuarea înfloririi parteneriatului nostru pentru generațiile viitoare.

India și România au parcurs un drum lung împreună. Cred cu tărie că anii care urmează vor fi și mai însemnați decât cei rămași în urmă. Adresez salutările mele calde și cele mai bune urări poporului român și aștept cu nerăbdare să scriem, împreună, un capitol nou și inspirator în prietenia durabilă dintre cele două națiuni ale noastre.