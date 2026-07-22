INTERVIU | Investiția prin care UNTOLD vrea să devină un gigant global: peste 9 milioane de euro atrase și planuri pentru 20 de mega-festivaluri

UNTOLD, unul dintre cele mai cunoscute branduri românești la nivel internațional, își pregătește următoarea etapă de dezvoltare. Organizatorii festivalului au deschis, prin platforma SeedBlink, o rundă de investiții adresată inclusiv fanilor și investitorilor individuali, după ce peste 9 milioane de euro au fost deja angajate de investitori instituționali și privați.

Ținta companiei este una ambițioasă: transformarea UNTOLD într-un brand global, cu cel puțin 20 de mega-festivaluri și alte concepte de entertainment dezvoltate în peste 30 de țări. Columbia este următoarea extindere confirmată, începând din 2027, iar discuții sunt purtate și pentru piețe precum Brazilia, Japonia, India, China, Coreea de Sud sau Egipt.

Într-un interviu acordat Mediafax, echipa din spatele UNTOLD explică modul în care vor fi folosiți banii atrași, ce presupune concret investiția pentru o persoană fizică, care sunt riscurile și potențialele beneficii, dar și cum ar putea evolua festivalul într-un ecosistem global de entertainment, muzică, media, fashion și produse de larg consum. Obiectivul final: transformarea UNTOLD în următorul unicorn românesc.

Interviu

UNTOLD a pornit la Cluj-Napoca și a devenit unul dintre cele mai cunoscute branduri românești la nivel internațional. Când ați simțit că proiectul poate deveni un jucător global?

Ambițiile au fost foarte mari de la început, mi-am dorit să construim un proiect de top la nivel mondial care să intre în liga unor evenimente precum Tomorrowland, Ultra, Coachella, EDC, drept dovadă am fost primul și singurul festival care a primit titlul de Best Major Festival în Europe încă de la prima ediție.

Uneori, de la vis la realitate, diferența este foarte mare, ori, în situația noastră, în mod evident, ne-a ieșit foarte bine din prima, ceea ce ne-a făcut recunoscători. Am primit nenumărate titluri, premii, recunoașteri și începând cu cea de-a doua ediție, am îndrăznit să visăm și mai mare și să vedem în ce măsură putem crea un întreg univers creativ în jurul UNTOLD, astfel încât să putem să ajungem să avem mai multe festivaluri, mai multe concepte. Ne-am propus să ajungem să avem inclusiv cărți, filme, parcuri de distracție. Am devenit singurul brand care are titlul de ambasador al brand-ului turistic al României.

Cât de importante au fost componenta de storytelling și echipa în dezvoltarea acestui univers?

Partea de storytelling a fost parte din ADN-ul nostru și ne-a folosit și moștenirea mistică a Transilvaniei și a României pe care am putut să o promovăm și la nivel internațional. Ne-am dorit să ne extindem în diferite teritorii, am început să dezvoltăm concepte diferite în țară, la mare, la munte, concepte prin care am dovedit că am înțeles rețeta.

A fost esențial să avem alături de noi o echipă super dedicată care a contribuit creativ și cu toată pasiunea la a construi acest vis.

Festivalul se află pentru al treilea an consecutiv pe locul al treilea în clasamentul DJ MAG. Ce înseamnă această recunoaștere pentru echipă?

Ne bucurăm că recunoașterile vin în fiecare an și fiecare top, indiferent de criterii, ne plasează între primele și cele mai de succes evenimente din lume. Voturile fanilor Top 100 Festivals de la DJ MAG ne plasează pentru al treilea an consecutiv după Tomorrowland și EDC Las Vegas, ceea ce evident ne onorează și reprezintă o recunoaștere a eforturilor depuse. Lucru care ne obligă să inovăm, să ne dezvoltăm și să ne pregătim pentru această luptă la vârf.

Ce obiectiv v-ați stabilit pentru următoarea decadă a UNTOLD?

Ne-am propus în această decadă, cu acest nou început cu UNTOLD ONE, să ne asumăm inclusiv structural că intrăm în această nouă competiție la vârf și pentru a ajunge să devenim cu adevărat o companie globală, avem mult de muncă în continuare, am demonstrat că putem, deci suntem acest campion românesc care a ajuns să aibă recunoaștere internațională, iar acum, pentru noi, următoarea decadă și următorul proces este de a ajunge cu adevărat campioni mondiali.

Ce înseamnă, explicat cât mai simplu, să investești în UNTOLD prin platforma SeedBlink? În ce companie și în ce proiecte va investi concret o persoană care participă la această rundă?

Ținând cont că noi am fost mereu apropiați de public, am creat o comunitate, am avut tot felul de campanii care au făcut ca UNTOLD să fie mai mult decât un festival, a devenit un brand de țară. Astfel că ne-am asumat responsabilitatea de a iniția campanii care fac bine, fie că vorbim de campanii de promovare a turismului românesc, de Blood Network, cea mai longevivă campanie de donare de sânge din România, fie de campanii precum BAC de 10 și Student de 10 prin care susținem educația, campanii prin care susținem tinerii cu diferite provocări, dar și campanii de incluziune sau de promovare a sănătății femeilor. UNTOLD a avut dintotdeauna o responsabilitate și o implicare mult peste granițele oricărui alt festival și din această apropiere considerăm că este o oportunitate de a ne apropia și mai tare de fanii noștri, de colaboratori, de sponsori, de artiști și să deschidem această oportunitate să facă parte din călătoria noastră spre succes. Noi am dovedit că am construit un proiect de succes și din punct de vedere financiar, iar acum deschidem această oportunitate și către persoane fizice pentru a fi parte din această călătorie.

Care este rolul platformei SeedBlink în această rundă de investiții?

Platforma seedblink este doar un vehicol prin care se poate întâmpla acest lucru, care să coaguleze persoane individuale care să poată participa alături de noi spre această călătorie spre succes și, astfel, devin chiar și ambasadori, dincolo de oportunitățile lor de câștig. Informații complete pe invest.untold.com pentru cei care vor să se bucure de această oportunitate.

Aveți deja investitori instituționali și privați. De ce deschideți acum runda către un public mai larg?

Avem deja investitori instituționali care au alocat sume mult mai mari, dar și investitori privați și există solicitări din zona altor investitori instituționali să se alăture acestei povești. Această rundă este mai degrabă una de deschidere a noastră către un public mai larg și pentru a oferi această ocazie de a face parte din călătoria unui campion. Puține companii la nivel global oferă șansa de a face parte încă de la început, încă din primii pași, în ceea ce va însemna succesul de business al unui brand.

De ce ați ales acest moment pentru lansarea rundei de investiții?

Am început nouă decadă cu UNTOLD ONE, începem expansiunea globală. Și dacă până acum ne-am descurcat și am dovedit pe forțe proprii, între timp ni s-au alăturat acești investitori instituționali, cât și un investitor privat, iar acum considerăm că pentru a deveni cu adevărat o companie globală, trebuie să deschidem compania și către alte tipuri de investitori. Deci vor urma, cu siguranță, și alte runde de investiții cu investitori reputabili instituționali.

Cui se adresează campania: fanilor UNTOLD, investitorilor cu experiență sau oricărei persoane care crede în dezvoltarea industriilor creative românești?

În primul rând se adresează fanilor, colaboratorilor, furnizorilor, dar evident, atât timp cât am deschis și am făcut publică această inițiativă, se adresează oricui are încredere în această zonă creativă, într-un campion românesc care își propune să devină un campion mondial și care a dovedit deja că poate să aibă succes internațional, inclusiv pe un alt continent. Este important să se informeze de mecanică, pentru că, până la urmă, discutăm de o investiție în care ei vor rămâne alături de noi câțiva ani, este un commitment până când noi vom ajunge în următoarea etapă în care un investitor mai puternic se va alătura companiei.

Ați anunțat că peste 9 milioane de euro sunt deja angajate ca investiție. Ce vă spune acest interes despre încrederea în planul UNTOLD?

Ținând cont că atât un investitor instituțional, cât și o persoană privată au ales de investească astfel de sume ne arată încrederea ce o au în noi, în noua direcție, în planurile și ambițiile noastre de viitor, în structurarea într-o companie care va deține drepturi de proprietate intelectuală și care își propune să aibă prezență în peste 30 de țări, prin a avea cel puțin 20 de mega festivaluri și alte concepte sub brandul UNTOLD PRESENTS de diferite dimensiuni, pentru a ne putea extinde teritorial în cât mai multe țări din lume.

Cum vor fi folosiți banii atrași și ce parte va merge către extinderea internațională?

Împreună cu partenerii instituționali, ne vom asigura resursele necesare pentru dezvoltarea internațională, iar resursele atrase din investitorii români sau din această platformă vor fi folosiți în principal pentru susținerea Working Kapital, al proiectelor din România pentru creșterea profitabilității, iat planurile de extindere vor fi susținute prin abordările de licențiere la nivelul fiecărui teritoriu și prin atragerea unor finanțări semnificative în etapele următoare de dezvoltare și de fundraising.

Cum poate beneficia, în timp, un investitor de creșterea companiei?

Pe un exemplu concret: dacă la momentul conversiei, compania va valora 100 de milioane, ei vor beneficia de această limitare și vor converti la valoarea de 50 de milioane, ceea ce cu dobânda acumulată, cu acest avantaj de conversie față de alții deja pe un interval de 2-3 ani, ei ar putea aproape să își tripleze suma investită, ținând cont că ambițiile noastre sunt de a crea o companie globală și anume să ajungem un unicorn, ceea ce ar însemna o creștere de cel puțin peste 20 de ori peste acest cap. Dar chiar și o variantă reținută în care va ajunge la un evaluation de câteva sute de milioane, tot pot să aibă un multiplicator important față de suma investită, indiferent că suntem mai reținuți și vom pune un multiplicator de 5x sau, într-adevăr, vom avea o creștere spectaculoasă și vor avea un multiplicator și mai important.

Ce riscuri presupune investiția și cum o comparați cu formele clasice de economisire?

Cu toate acestea, orice investiție presupune și riscuri, dar evident, noi considerăm că am creat un mecanism care chiar și în cele mai pesimiste scenarii tot le-ar oferi un return mai important și mai bun decât și-ar ține banii în obligațiuni sau alte forme de economisire sau investiție standard.

V-ați propus să dezvoltați o rețea de minimum 20 de mega-festivaluri și alte proiecte de entertainment în peste 30 de țări. Care sunt piețele aflate deja în lucru?

Momentan avem agreate condițiile cu partenerii noștri din Columbia, avem solicitări din multiple teritorii, cum ar fi Brazilia, Japonia, India, Hong-Kong, China, Coreea de Sud, Egipt, acestea sunt deja în lucru. Mai există solicitări și din alte teritorii, dar pentru teritoriile mai sus menționate, discuțiile au un contur mai clar. De menționat este că ei au făcut pașii către noi.

Urmează să ne facem această echipă de dezvoltare cu focus pe licențiere, încât să abordăm noi proactiv și mai multe teritorii, astfel că, într-un calendar de 3-5 ani, ni se pare că este foarte realizabil să ajungem la această infrastructură internațională, încât să putem să avem aceste 20 de mega festivaluri, abordând 4 mari direcții, fie prin a dezvolta direct noi, cum am făcut în Dubai, fie prin join vendors, fie prin licențiere, cum am făcut în Columbia, fie prin achiziții în momentul în care vom ajunge la acel nivel.

Celelalte concepte vor fi mai ușor de licențiat, de tipul UNTOLD PRESENTS: de exemplu, UNTOLD PRESENTS Armin Van Buuren pe un stadion sau într-o arenă ca eveniment de sine stătător sub brand-ul UNTOLD cu logo-ul și capacitatea de promovare și implementare a unor astfel de evenimente.

Columbia este următoarea extindere confirmată din 2027. De ce ați ales această piață?

Am ales Columbia, pentru că unul dintre colaboratorii noștri care ne-a susținut și în Dubai, are deja o investiție importantă în Columbia și a văzut oportunitatea să dezvolte sau să aducă acest concept și în Columbia, o piață în dezvoltare care deja organizează foarte multe evenimente de sine stătătoare, concerte, o economie în dezvoltare. Ținând cont că ei cunosc bine piața respectivă și au deja investiții, se leagă inclusiv de investiția lor principală de acolo și au fost primii care au acționat și și-au luat un astfel de commitment.

Ce condiții trebuie îndeplinite înainte ca UNTOLD să confirme lansarea într-o nouă țară?

Noi am avut încredere, ținând cont că am colaborat deja cu ei, iar între celelalte discuțiile sunt active, on-going, în măsura în care vom avea încredere că toate măsurile sunt aliniate, având deja experiența anterioară și știind care sunt aceste elemente necesare pentru a putea lansa un concept precum UNTOLD într-un teritoriu nou.

Cât de avansate sunt discuțiile pentru celelalte piețe?

Discuțiile avansează într-un ritm care ne încântă în diferite teritorii și mulți vor veni să viziteze această ediție UNTOLD tocmai pentru a înțelege și mai bine nivelul de calitate și ceea ce se întâmplă la UNTOLD.

Vorbiți despre posibilitatea ca UNTOLD să devină următorul unicorn românesc. Cum vă imaginați compania peste cinci ani și ce trebuie să se întâmple pentru a ajunge acolo?

Considerăm că dezvoltarea infrastructurii de care povesteam prin prezența fizică în peste 30 de țări va ajuta atât la consolidarea brandului, brand care va putea construi în jurul lui o infrastructură de tipul super-structed care a fost deja vândută la 1,3 miliarde de euro, deci cumva se validează că există astfel de oportunități în piață, dar peste ceea ce ne avantajează pe noi este că noi spre deosebire de parteneri financiari sau de actori financiari care au consolidat sau care au creat astfel de structuri, noi știm să le construim, iar pe lângă asta, noi inovăm sau creăm diferite alte produse: împreună cu partenerii noștri am dezvoltat card bancar, haine, produse de larg consum și vedem expansiunea UNTOLD din zona de events spre o zonă de lifestyle în care brandul tocmai să poată să fie prezent și în alte domenii precum formarea de artiști, deci management și booking de artiști, music label, componente media, parte de fashion și chiar produse de larg consum.

Deci discutăm de a crea un întreg ecosistem și o infrastructură reală.

Deja marii vizionari de la nivel global, printre care și Elon Musk, prevăd că industria de live entertainment va crește, datorită nevoii oamenilor de conexiune reală directă. Pe măsură ce se dezvoltă tehnologia, analogul sau experiențele din viața reală vor căpăta și mai mare interes, suntem poziționați și pregătiți să creăm unul dintre cele mai puternici branduri, una dintre cele mai puternice companii la nivel global.