Primăria Capitalei: Insolvența STB nu afectează transportul public. Conturile societății scapă de popriri

Reprezentanții Primăriei Municipiului București au explicat bucureștenilor că declanșarea procedurii de insolvență a Societății de Transport București (STB) nu înseamnă oprirea transportului public și nici reducerea numărului de autobuze, troleibuze și tramvaie aflate în circulație.

„Unul dintre principalele obiective ale solicitării insolvenței STB îl reprezintă chiar asigurarea continuității serviciului public de transport – obligație legală, de altfel, pentru autoritățile locale”, a declarat primarul general, Ciprian Ciucu.

Potrivit Primăriei, prin procedura de insolvență, STB recunoaște că nu își mai poate achita datoriile către creditori și solicită protecția prevăzută de lege.

După deschiderea procedurii, judecătorul-sindic va desemna un administrator judiciar, care va întocmi un plan de reorganizare. Acesta va trebui aprobat de creditori și va urmări reducerea cheltuielilor, evitarea falimentului și achitarea creanțelor.

Conturile societății nu vor mai putea fi poprite

Primăria a explicat că unul dintre efectele importante ale insolvenței este oprirea acumulării penalităților și imposibilitatea popririi conturilor societății. „Oprește creșterea datoriilor, stopează avalanșa de penalități pe care le generează datoriile, iar conturile nu pot fi poprite”, precizează instituția.

Conform datelor prezentate de PMB, societatea de transport are datorii totale de aproximativ 3 miliarde de lei, dintre care 1,7 miliarde de lei către ANAF, reprezentând contribuții și obligații fiscale aferente salariilor angajaților, neachitate la buget. Penalitățile aferente acestor obligații au ajuns la aproximativ 402 milioane de lei.

Salariile și cheltuielile curente, acoperite din subvenție

De asemenea, Primăria a precizat că subvenția acordată STB pentru asigurarea serviciului public de transport va continua să fie folosită pentru plata salariilor, achiziția de combustibil și a pieselor de schimb, astfel încât activitatea societății să nu fie afectată.

În schimb, pentru plata datoriilor către creditori va fi deschis un cont escrow, dedicat exclusiv achitării creanțelor. STB va vira lunar în acest cont sumele prevăzute în planul de reorganizare, după aprobarea acestuia de către creditori.

Ciucu: Traseele STB vor fi reorganizate

Ciprian Ciucu a mai anunțat că reorganizarea va urmări și eficientizarea traseelor.

„Pentru reducerea cheltuielilor STB, am solicitat ca planul de reorganizare să conțină eficientizarea traseelor STB, astfel încât acestea să nu se mai suprapună între ele sau cu traseul metroului. Linii de tramvai nu vor fi desființate, atâta timp cât PMB investește”, a punctat edilul Capitalei.

Consiliul General al Municipiului București a aprobat marți declanșarea procedurii de insolvență a STB, la propunerea primarului general, Ciprian Ciucu.