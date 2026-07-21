Răsturnare de situație după ce Ciucu a cerut insolvența STB: GRAMPET ar renunța la 90% din creanța de 200 de milioane de euro

GRAMPET Group, din care face parte Electroputere VFU Pașcani, anunță că este pregătit să renunțe la 90% din creanța care ar fi ajuns la aproximativ 200 de milioane de euro.

Oferta nu este însă necondiționată. Grupul solicită găsirea unei soluții prin care să fie pus în aplicare contractul pentru tramvaie, iar datoriile STB să fie gestionate împreună cu ceilalți creditori importanți.

Într-un asemenea scenariu, STB ar mai trebui să achite aproximativ 20 de milioane de euro din creanța actuală, la care s-ar adăuga obligațiile rezultate din contractul pentru noile tramvaie.

Ce cere GRAMPET în schimbul renunțării la creanță

Prima condiție este semnarea contractului atribuit în urma licitației din 2019 pentru tramvaiele destinate Capitalei. Valoarea contractului ar urma să fie actualizată în funcție de inflația acumulată de la lansarea procedurii.

GRAMPET mai propune extinderea comenzii până la numărul maxim de tramvaie permis de documentația licitației. Compania susține că proiectul ar sprijini atât transportul public bucureștean, cât și industria feroviară din România.

Grupul cere însă ca și instituțiile statului să accepte o formulă de restructurare a creanțelor. În comunicat sunt menționate explicit ANAF, Ministerul Finanțelor și celelalte autorități care au de recuperat bani de la STB.

„Salvarea STB trebuie să fie un efort comun”, a declarat Gruia Stoica, președintele și fondatorul GRAMPET Group. Compania susține că nu a urmărit executarea silită sau blocarea transportului public, ci aplicarea rezultatului licitației și producerea tramvaielor la uzina din Pașcani.

Cum a ajuns o licitație pentru tramvaie la o creanță uriașă

Disputa a început după procedura lansată în 2019 pentru cumpărarea a 40 de tramvaie. Asocierea condusă de Electroputere VFU Pașcani a fost desemnată câștigătoare în 2020, însă contractul, evaluat inițial la aproximativ 305 milioane de lei, nu a mai fost semnat.

Au urmat mai multe litigii, iar instanțele au pronunțat hotărâri favorabile companiei din Pașcani. Potrivit datelor prezentate de Ciprian Ciucu, penalitățile stabilite în dosare ar fi ajuns până la 0,5% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere.

Primarul general estimează că penalitățile acumulate în disputa cu Electroputere VFU Pașcani ar putea depăși un miliard de lei, adică o sumă de peste trei ori mai mare decât valoarea inițială a contractului. O parte dintre bani ar fi deja executorie, iar restul ar putea deveni exigibil în urma proceselor aflate în desfășurare.

GRAMPET indică acum o creanță de aproximativ 200 de milioane de euro, echivalentul a aproape un miliard de lei, și susține că ar putea renunța la cea mai mare parte a sumei pentru a permite construirea tramvaielor în România.

Ciucu: STB se află într-un „faliment nedeclarat”

Oferta GRAMPET vine după ce Ciprian Ciucu a anunțat că va cere intrarea STB în insolvență. Primarul general susține că societatea se află într-o formă de „insolvență nedeclarată” încă din 2020 și că problemele au fost acoperite prin subvenții plătite de municipalitate.

Datoria STB depășea, potrivit cifrelor prezentate de edil pentru anul 2025, 1,7 miliarde de lei. Aproape 1,5 miliarde de lei ar reprezenta obligații către ANAF, inclusiv taxe, TVA și contribuții sociale care nu au fost virate la bugetul de stat. Peste 400 de milioane de lei ar fi numai penalități.

Ciucu susține că insolvența este singurul mecanism prin care poate fi oprită acumularea penalităților, pot fi protejate conturile companiei și poate fi negociat un plan de restructurare sub supravegherea unui administrator judiciar și a unui judecător-sindic.

Primarul a precizat că intrarea în insolvență nu ar trebui să ducă la oprirea transportului public sau la suspendarea salariilor șoferilor și vatmanilor, ci ar avea drept obiectiv evitarea falimentului definitiv al companiei.

Ședință de urgență la Primăria Capitalei

Consiliul General al Municipiului București a fost convocat marți, de la ora 12:00, pentru a acorda un mandat Adunării Generale a Acționarilor STB și pentru a formula o recomandare către Consiliul de Administrație privind deschiderea procedurii de insolvență.

Ciprian Ciucu afirmă că serviciul de transport, datoriile și penalitățile acumulate de STB reprezintă împreună peste 80% din bugetul anual al Primăriei Capitalei.

Situația este complicată și de costurile curente ale operatorului. Veniturile obținute din bilete și abonamente ar acoperi doar 17-19% din cheltuielile STB, iar restul banilor provin în principal din subvenții. Conform bugetului societății pentru 2026, un kilometru parcurs de un tramvai generează un cost de 27,40 lei.