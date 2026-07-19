Ciucu: „În PNL a fost o psihoză în care toată lumea vorbea despre pădure, sistem”

Ciprian Ciucu a fost întrebat, la Digi24, dacă a descoperit „sistemul” odată cu dosarul penal în care este cercetat. Primarul general a răspuns negativ, spunând că știa de existența acestuia dinainte.

Edilul a povestit că, în ultimul deceniu, în PNL a existat o adevărată psihoză legată de acest subiect. El a spus că a cunoscut politicieni cu un stil de viață foarte diferit.

Unii dintre ei cheltuiau în vacanțe sume comparabile cu venitul unui primar general pe un an întreg, a spus Ciucu.

Ce înseamnă, potrivit lui Ciucu, „sistemul”?

Primarul a explicat că nu se referă la toate instituțiile de forță sau la întregul sistem de justiție. El a spus că este vorba despre anumiți oameni, care își perpetuează pozițiile prin colaborare cu politicieni.

Potrivit lui Ciucu, acești oameni le garantează politicienilor sprijin cât timp dețin puterea. În schimb, atunci când au nevoie să rezolve o problemă, știu pe cine să sune.

Edilul a spus că nu vrea să acuze întregul sistem de justiție sau toate instituțiile de forță.

El a adăugat că anumiți oameni își păstrează relații privilegiate pe termen lung și se protejează reciproc.

Jurnalistul a întrebat dacă structura descrisă de Ciucu seamănă cu o mafie conectată la stat. El a mai întrebat dacă există o organizare piramidală, cu un lider unic.

Ciucu a răspuns că este vorba, mai degrabă, despre o poliarhie decât despre o autocrație. Întrebat dacă există „mai mulți nași”, Ciucu a spus că sunt mai mulți oameni foarte influenți implicați.

Jurnalistul i-a cerut să numească pe cineva public. Edilul a refuzat, invocând motive pe care le-a numit evidente.

El a adăugat că, în interiorul acestei rețele, există și conflicte. Unii oameni își pierd protecția în timp, iar alții continuă să rămână influenți.