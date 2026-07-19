VIDEO | Giles Portman, ambasadorul Regatului Unit in România: Românii au o contribuție uriașă la economia și viața din Marea Britanie

Dincolo de stereotipuri

Cum vede un britanic România și ce crede despre imaginea pe care românii o au despre Regatul Unit? Giles Portman povestește despre experiența sa la București și încearcă să demonteze unul dintre cele mai cunoscute stereotipuri legate de Marea Britanie. Ambasadorul îi încurajează pe români să descopere și alte locuri în afară de Londra, spunând că orașe precum Manchester, Birmingham, Edinburgh sau Belfast au fiecare un farmec aparte, peisaje spectaculoase și o viață culturală bogată. În plus, multe dintre ele au comunități românești numeroase, care s-au integrat foarte bine și fac parte din viața de zi cu zi a acestor orașe.

Brexit, după Brexit

Discuția ajunge și la Brexit, un subiect care încă stârnește multe întrebări. Giles Portman spune că ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană nu a schimbat relația cu România și respinge ideea că britanicii au „părăsit Europa”. Din punctul său de vedere, Marea Britanie rămâne un partener apropiat al statelor europene și continuă să colaboreze în domenii importante, de la securitate și economie până la cultură și educație. Mesajul său este că relațiile dintre Londra și București sunt în continuare puternice și au evoluat în ultimii ani.

Despre români

Giles Portman vorbește și despre românii stabiliți în Regatul Unit, pe care îi descrie drept profesioniști apreciați și oameni muncitori, cu o contribuție importantă la economia și societatea britanică. În același timp, explică faptul că diplomația nu mai înseamnă doar întâlniri oficiale și negocieri. Astăzi, comunicarea se mută tot mai mult în online, iar rețelele sociale și inteligența artificială au devenit instrumente pe care diplomații le folosesc pentru a ajunge mai ușor la oameni și pentru a transmite mesaje într-un mod direct.

Diplomația viitorului

Interviului este unul relaxat, Giles Portman răspunzând la o serie de întrebări rapide despre James Bond, David Beckham, Marmite, ceai sau țuică și vorbește despre câteva dintre obiceiurile românești pe care le-a adoptat de când locuiește la București. Este partea în care publicul îl descoperă dincolo de funcția de ambasador și îl cunoaște într-un mod mai personal, prin răspunsuri sincere și pline de umor.

Sursa foto: Ambasada Marii Britanii la București