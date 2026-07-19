Prima pagină » Știrile zilei » VIDEO | Giles Portman, ambasadorul Regatului Unit in România: Românii au o contribuție uriașă la economia și viața din Marea Britanie

VIDEO | Giles Portman, ambasadorul Regatului Unit in România: Românii au o contribuție uriașă la economia și viața din Marea Britanie

De la Brexit și comunitatea de peste un milion de români din Regatul Unit până la diplomația în era inteligenței artificiale, ambasadorul Giles Portman vorbește, într-un interviu acordat Mediafax, despre relația dintre cele două țări, stereotipurile despre britanici, obiceiurile învățate în România și răspunde, cu umor, la provocările formatului „Ping Pong”.
Negrescu, despre Legea Salarizării: A fost creionată cu suportul Băncii Mondiale. Nu înțeleg de ce nu se pornește de la acea propunere
Negrescu, despre Legea Salarizării: A fost creionată cu suportul Băncii Mondiale. Nu înțeleg de ce nu se pornește de la acea propunere
Un lider PSD atacă vehement AUR: Pentru mine AUR la guvernare înseamnă modelul Ungaria. Resping ferm orice colaborare cu AUR
Un lider PSD atacă vehement AUR: Pentru mine AUR la guvernare înseamnă modelul Ungaria. Resping ferm orice colaborare cu AUR
18 turiști au rămas blocați la telecabina din Bâlea. Salvamont Sibiu intervine simultan și pe Vârful Negoiu
18 turiști au rămas blocați la telecabina din Bâlea. Salvamont Sibiu intervine simultan și pe Vârful Negoiu
Victor Negrescu reacționează la declarațiile lui Grindeanu privind PNRR: Un apel făcut pentru a discuta în mod real
Victor Negrescu reacționează la declarațiile lui Grindeanu privind PNRR: Un apel făcut pentru a discuta în mod real
Florin Manole, pe legea salarizării: Nu o să votăm o lege care scade veniturile. Trebuie să fie acceptată social
Florin Manole, pe legea salarizării: Nu o să votăm o lege care scade veniturile. Trebuie să fie acceptată social
Iñaki Bratosin
19 iul. 2026, 08:25, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Dincolo de stereotipuri

Cum vede un britanic România și ce crede despre imaginea pe care românii o au despre Regatul Unit? Giles Portman povestește despre experiența sa la București și încearcă să demonteze unul dintre cele mai cunoscute stereotipuri legate de Marea Britanie. Ambasadorul îi încurajează pe români să descopere și alte locuri în afară de Londra, spunând că orașe precum Manchester, Birmingham, Edinburgh sau Belfast au fiecare un farmec aparte, peisaje spectaculoase și o viață culturală bogată. În plus, multe dintre ele au comunități românești numeroase, care s-au integrat foarte bine și fac parte din viața de zi cu zi a acestor orașe.

Vezi galeria foto
6 poze

Brexit, după Brexit

Discuția ajunge și la Brexit, un subiect care încă stârnește multe întrebări. Giles Portman spune că ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană nu a schimbat relația cu România și respinge ideea că britanicii au „părăsit Europa”. Din punctul său de vedere, Marea Britanie rămâne un partener apropiat al statelor europene și continuă să colaboreze în domenii importante, de la securitate și economie până la cultură și educație. Mesajul său este că relațiile dintre Londra și București sunt în continuare puternice și au evoluat în ultimii ani.

Despre români

Giles Portman vorbește și despre românii stabiliți în Regatul Unit, pe care îi descrie drept profesioniști apreciați și oameni muncitori, cu o contribuție importantă la economia și societatea britanică. În același timp, explică faptul că diplomația nu mai înseamnă doar întâlniri oficiale și negocieri. Astăzi, comunicarea se mută tot mai mult în online, iar rețelele sociale și inteligența artificială au devenit instrumente pe care diplomații le folosesc pentru a ajunge mai ușor la oameni și pentru a transmite mesaje într-un mod direct.

Diplomația viitorului

Interviului este unul relaxat, Giles Portman răspunzând la o serie de întrebări rapide despre James Bond, David Beckham, Marmite, ceai sau țuică și vorbește despre câteva dintre obiceiurile românești pe care le-a adoptat de când locuiește la București. Este partea în care publicul îl descoperă dincolo de funcția de ambasador și îl cunoaște într-un mod mai personal, prin răspunsuri sincere și pline de umor.

Sursa foto: Ambasada Marii Britanii la București

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Nuntă în circuitul WTA! Daria Kasatkina și iubita ei s-au căsătorit în Grecia, dar petrecerea nu a fost lipsită de controverse
GSP.ro
Cum i-a păcălit pe jandarmi traficantul de persoane care a evadat chiar în timpul percheziției. Cascadoria fugarului a fost filmată
Gandul
Internarea la psihiatrie l-a schimbat radical? Cheloo, de nerecunoscut pe scena de la Arena Națională
Cancan
Milionarul Mitică Dragomir știe cine va fi noul premier al României: „Cred că îl agreează și Bolojan”
Prosport
Căprioarele captive ale lui Viorel Paşca: „Şi dacă le laşi libere, se întorc înapoi”
Libertatea
Ce s-a întâmplat cu vila Stelei Popescu din 2 Mai. Cine se ocupă acum de casa în care actrița își petrecea verile?
CSID
Spania are cele mai bune insule din Europa în 2026. A depășit Grecia și Italia
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia