Britanicii scapă de taxele de roaming, folosesc porțile electronice din aeroporturi și pot lucra 90 de zile în Elveția

Marea Britanie și Elveția au semnat un acord comercial care elimină tarifele de roaming. Documentul permite și folosirea porților electronice în aeroporturi, iar guvernul britanic estimează o creștere a exporturilor cu 5,2 miliarde de lire sterline anual.

Ministrul britanic al comerțului, Peter Kyle, a numit înțelegerea cel mai important acord comercial din serviciile negociate de Regatul Unit, conform BBC.

Guvernul britanic estimează că acordul va crește exporturile către Elveția cu 5,2 miliarde de lire sterline anual, pe termen lung.

Ambasada britanică în Elveția a precizat că schimburile comerciale bilaterale ar putea crește cu 25% pe termen lung. Aceasta echivalează cu 7,9 miliarde de franci elvețieni anual.

Mobilitate și acces facilitat pentru profesioniști

Un acord separat privind mobilitatea forței de muncă, valabil inițial până în 2029, devine acum permanent prin noua înțelegere.

Acordul permite firmelor să lucreze până la 90 de zile fără permis de muncă.

Totodată, cetățenii britanici vor putea trece mai rapid prin controlul de frontieră, folosind porțile automate din aeroporturi.

Aeroporturile din Geneva și Basel urmează să anunțe separat un calendar propriu de implementare a măsurii.

Sistemul este distinct de introducerea de către Elveția a noului sistem european de control la frontieră, EES.

Angajații britanici vor putea, de asemenea, să se mute în Elveția pentru a lucra timp de până la cinci ani. Aceștia nu vor mai fi supuși testelor economice stricte impuse anterior lucrătorilor străini.

Miniștrii britanici au precizat că avocații, contabilii și arhitecții se numără printre profesioniștii care vor beneficia de facilități.

Roaming eliminat și călătorii de 90 de zile după acordul dintre Marea Britanie și Elveția

Aproximativ 800.000 de britanici vizitează anual Elveția, potrivit datelor guvernamentale citate în comunicat.

Elveția este a șasea piață de export de servicii a Regatului Unit. Comerțul bilateral a depășit 30 de miliarde de lire în 2025.

Cetățenii elvețieni pot deja folosi porțile electronice la sosirea în aeroporturile din Marea Britanie.

Acordul urmează altor înțelegeri comerciale încheiate de Londra cu SUA, India, Coreea de Sud și UE. Se adaugă un pact cu statele din Golf.

Semnarea are loc înainte ca Keir Starmer să părăsească funcția de prim-ministru, urmând să fie înlocuit de Andy Burnham.

Sir Keir Starmer a declarat că acordul are scopul de a ușura viața oamenilor și de a crea oportunități noi.

Fostul premier a adăugat că firmele britanice își vor putea vinde mai ușor expertiza pe piața elvețiană.

Reacția Elveției

Președintele elvețian Guy Parmelin, și ministru al economiei, a discutat despre acord alături de Kyle, la Berna.

Acesta a afirmat că înțelegerea oferă condiții fiabile pentru companii, într-o perioadă de protecționism tot mai accentuat.

Parmelin a subliniat că predictibilitatea este esențială, avertizând că lipsa certitudinii juridice încetinește investițiile.

Întrebat despre eventuale dezacorduri privind proprietatea intelectuală în sectorul farmaceutic, Parmelin a respins existența unor tensiuni majore.

Oficialul elvețian a explicat că acordul menține nivelul ridicat de protecție deja aplicat de ambele state. Acesta a menționat o protecție reglementară de 10 ani pentru medicamentele destinate uzului uman.

Asociația Industriei Farmaceutice Britanice a salutat angajamentul față de un regim solid de proprietate intelectuală. Organizația a precizat că mesajul de stabilitate sprijină eforturile de atragere a investițiilor în ambele țări.

Elveția intenționează să finalizeze formalitățile juridice, astfel încât acordul să fie semnat până la finalul anului 2026.