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Andy Burnham, „profund recunoscător” după ce a strâns 322 de nominalizări pentru conducerea Partidului Laburist

Andy Burnham a strâns 322 de nominalizări din partea laburiștilor pentru a ajunge în fruntea partidului, încă din prima zi a procesului de selecție a liderului. „Sprijinul lor vine din toate rândurile formațiunii și reflectă convingerea comună că Marea Britanie are nevoie de o nouă abordare a politicii”, a spus Burnham.
Andy Burnham, „profund recunoscător” după ce a strâns 322 de nominalizări pentru conducerea Partidului Laburist
Andy Burnham. Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
09 iul. 2026, 22:00, Știri externe
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Andy Burnham a anunțat joi seara, într-o postare pe rețeaua X, că a  obținut 322 de nominalizări din partea deputaților laburiști pentru a deveni următorul lider al partidului.

În acest moment, lui Burnham îi mai lipsește o singură nominalizare pentru a atinge numărul necesar, pentru ca niciun alt candidat să nu poată strânge cele 81 de susțineri necesare pentru a trece la următoarea etapă a competiției.

Keir Starmer, care și-a dat demisia din fruntea partidului, dar și de la conducerea guvernului britanic, nu figurează pe lista deputaților care și-au depus astăzi formularele de nominalizare.

Ce propune Burnham

„Pe măsură ce prima zi de depunere a candidaturilor se apropie de sfârșit, sunt profund recunoscător celor 322 de deputați laburiști care și-au pus încrederea în mine și m-au nominalizat pentru funcția de lider al Partidului Laburist. Sprijinul lor vine din toate rândurile partidului și reflectă convingerea comună că Marea Britanie are nevoie de o nouă abordare a politicii. Aceasta este schimbarea radicală pe care o propun: mutarea puterii din Westminster, o economie reorganizată în folosul oamenilor obișnuiți și o creștere economică sănătoasă în fiecare zonă”, a scris Burnham pe X.

„Vreau să le ofer deputaților posibilitatea de a aduce experiențele alegătorilor lor în centrul activității guvernului și de a valorifica întreaga amploare a mișcării noastre laburiste, bazându-ne pe toate tradițiile și convingerile sale în urmărirea unui scop comun. Doresc să le mulțumesc tuturor colegilor care m-au nominalizat pentru angajamentul lor față de această viziune”, a completat acesta.

Ce urmează

Nominalizările pentru conducerea Partidului Laburist se vor încheia miercurea viitoare, după care Burnham va avea nevoie de sprijinul a trei organizații afiliate Partidului Laburist, dintre care cel puțin două sindicate.

În aceste condiții, se preconizează că el va deveni următorul lider al laburiștilor vinerea viitoare și viitorul premier peste două săptămâni.

Starmer a demisionat din fruntea Partidului Laburist și de la conducerea guvernului britanic

În data de 22 iunie, Keir Starmer a demisionat de la conducerea guvernului britanic, dar și din funcția de lider al Partidului Laburist.

El anunțase, la momentul demisiei, că va continua să fie șef al guvernului până la alegerea unui nou prim-ministru.

Starmer și-a motivat decizia spunând că a „auzit răspunsul” parlamentarilor laburiști la întrebarea dacă mai este persoana potrivită pentru a conduce partidul la următoarele alegeri generale și că acceptă situația „cu bună-credință”.

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