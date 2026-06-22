Cutremur politic la Londra: Keir Starmer își anunță demisia din fruntea guvernului britanic

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a anunțat luni că va demisiona atât din funcția de șef al guvernului, cât și din cea de lider al Partidului Laburist. El va rămâne în funcție până la alegerea unui succesor, pentru a asigura o tranziție ordonată a puterii.

Starmer a declarat că a „auzit răspunsul” parlamentarilor laburiști la întrebarea dacă mai este persoana potrivită pentru a conduce partidul la următoarele alegeri generale și că acceptă situația „cu bună-credință”. El a precizat că l-a informat pe regele Charles al III-lea despre decizia sa.

Potrivit calendarului anunțat, nominalizările pentru conducerea Partidului Laburist se vor deschide pe 9 iulie și se vor încheia înainte de vacanța parlamentară de vară, programată pentru 16 iulie. Dacă va exista o competiție internă, noul lider laburist – și, implicit, noul prim-ministru – ar urma să fie instalat înainte de revenirea Parlamentului, în septembrie.

Starmer a spus că nu va candida în cursa pentru conducerea partidului și că îi va oferi „sprijin deplin” succesorului său. Decizia vine pe fondul presiunilor tot mai mari din interiorul Partidului Laburist, după scăderea popularității guvernului și revenirea în Parlament a lui Andy Burnham, primarul regiunii Greater Manchester, considerat unul dintre favoriții pentru preluarea conducerii.

Știre inițială

Starmer se retrage pe fondul presiunilor tot mai mari din interiorul Partidului Laburist. Surse politice afirmă că acesta și-ar fi petrecut weekendul la Chequers, unde ar fi discutat cu familia despre viitorul său politic.

The Independent notează că au existat discuții privind o posibilă tranziție a conducerii către Andy Burnham, recent revenit în Parlament, cu o eventuală preluare a funcției în septembrie pentru a permite o perioadă de pregătire.

Tensiunile din interiorul Partidului Laburist s-au intensificat în ultimele zile. Potrivit informațiilor citate, printre cei care ar fi exprimat îngrijorări se numără și membri de rang înalt ai guvernului, inclusiv ministrul de externe Yvette Cooper.

Ministrul educației, baroneasa Jacqui Smith, a declarat că ar fi dispusă să lucreze sub conducerea lui Burnham, însă a avertizat asupra necesității unei gestionări prudente a eventualelor schimbări de leadership.

Între timp, la Downing Street au loc pregătiri intense pentru discursul anunțat. Zona din fața clădirii a fost securizată, iar jurnaliștii și echipele tehnice au fost poziționați pentru transmisiunea în direct, în timp ce personalul administrației coordonează desfășurarea evenimentului.

Ce a declarat Starmer

Starmer a confirmat că va renunța la funcție, în urma presiunilor imense la care a fost supus în ultimele zile, potrivit The Independent.

„Fiecare decizie pe care am luat-o a avut ca scop punerea pe primul plan a țării pe care o iubesc”, a declarat el. De aceea voi demisiona din funcția de lider al Partidului Laburist; am vorbit cu Majestatea Sa Regele în această dimineață pentru a-l informa cu privire la decizia mea”.

„ Voi solicita Comitetului Executiv Național al Partidului Laburist să stabilească un calendar conform căruia depunerea candidaturilor să înceapă pe 9 iulie și să se încheie înainte de vacanța de vară. În cazul unei competiții electorale, acest lucru va asigura numirea unui nou lider înainte de reluarea lucrărilor Parlamentului în septembrie. Voi rămâne în funcția de prim-ministru până la finalizarea competiției electorale. Și voi face tot ce-mi stă în putință pentru a asigura o predare ordonată a puterii”, a declarat Starmer.