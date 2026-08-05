Guvernul britanic ia în calcul o anchetă publică privind cazul Jeffrey Epstein și activitatea acestuia în Marea Britanie

Prim-ministrul britanic Andy Burnham analizează posibilitatea organizării unei anchete publice privind infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein și activitățile acestuia desfășurate în Marea Britanie, potrivit Reuters.

Anunțul a fost făcut de ministrul pentru victime, Alex Davies-Jones, într-un interviu acordat BBC.

La aproape șapte ani de la moartea lui Jeffrey Epstein, cazul continuă să provoace controverse și să stârnească comentarii în spațiul public britanic.

Scandalul a implicat mai multe nume cunoscute, ceea ce a atras atenția asupra modului în care autoritățile au gestionat acuzațiile legate de rețeaua acestuia.

Potrivit ministrului Alex Davies-Jones, premierul Andy Burnham intenționează să se întâlnească cu victimele lui Epstein, iar în funcție de concluziile acestor discuții ar putea fi lansată o anchetă publică.

„Investigăm acest lucru. Vedem ce este posibil”, a declarat ministrul pentru victime, Alex Davies-Jones, pentru BBC Newsnight.

Scandalul legat de dosarele Epstein a creat multă agitație la nivel internațional și a readus în atenție legăturile pe care finanțatorul american le-a avut cu o serie de personalități importante.

Printre numele menționate în contextul acestui caz se numără Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles, precum și Peter Mandelson, fost ambasador al Marii Britanii în Statele Unite.

Poliția britanică desfășoară deja mai multe investigații privind presupuse infracțiuni legate de Jeffrey Epstein. Anchetele vizează acuzații care merg de la abuz sexual asupra copiilor și trafic de femei prin aeroporturile din Regatul Unit până la posibile abateri în funcții publice.

Ministrul britanic a spus că o eventuală anchetă publică nu s-ar limita doar la cazul Epstein. Potrivit acestuia, investigația ar putea analiza și presupusele fapte ale regretatului miliardar egiptean Mohamed al-Fayed, care a fost acuzat de sute de victime de viol și agresiune sexuală.

Autoritățile britanice nu au stabilit deocamdată dacă ancheta publică va fi demarată, însă Guvernul susține că analizează toate opțiunile care sunt pe masă înainte de a lua o decizie finală.