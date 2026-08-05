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Șase tineri au fost răniți într-un atac armat în Franța. O adolescentă de 16 ani și un tânăr de 19 ani sunt în stare critică

Șase persoane cu vârste cuprinse între 15 și 22 de ani au fost rănite marți seară într-un atac armat produs în orașul Valence, din sud-estul Franței. Două dintre victime se află în stare critică, după ce un individ mascat a deschis focul asupra unui grup de tineri, dintr-un autoturism.
Șase tineri au fost răniți într-un atac armat în Franța. O adolescentă de 16 ani și un tânăr de 19 ani sunt în stare critică
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
05 aug. 2026, 10:56, Știri externe
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Potrivit primelor informații furnizate de autoritățile franceze, incidentul s-a produs în jurul orei 22:30, în cartierul Polygone din orașul Valence.

Anchetatorii susțin că un autoturism s-a apropiat de un grup de persoane aflate pe stradă, iar unul dintre ocupanți, care avea fața acoperită, a deschis focul cu o armă de asalt asupra acestora. După atac, mașina a părăsit zona, iar persoanele implicate nu au fost încă identificate, relatează France Info.

Două victime sunt în stare critică

Printre cele șase persoane rănite se află o adolescentă în vârstă de 16 ani și un tânăr de 19 ani, care au fost transportați la spital în stare critică.

Celelalte patru victime, toți tineri răniți prin împușcare, au suferit leziuni considerate mai puțin grave și au fost, de asemenea, internate pentru îngrijiri medicale.

Pacienții au fost distribuiți către spitalele din Valence, Romans-sur-Isère și Lyon, în funcție de gravitatea rănilor și de capacitatea unităților medicale.

Intervenție de amploare a echipelor de salvare

La locul atacului au fost mobilizate importante forțe de intervenție. Serviciile de urgență au trimis șase ambulanțe și aproximativ 20 de pompieri, alături de numeroși polițiști care au securizat zona și au început cercetările.

Până în prezent, autoritățile nu au oferit informații privind motivul atacului și nici despre identitatea suspecților. Poliția continuă investigațiile pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului și pentru a-i localiza pe autori.

Un nou episod al violenței armate în Franța

Atacul de la Valence se adaugă seriei de incidente armate înregistrate în ultimii ani în Franța, în special în cartiere urbane unde autoritățile desfășoară frecvent operațiuni împotriva traficului de droguri și a grupărilor infracționale.

Deși anchetatorii nu au stabilit încă dacă atacul de marți seară are legătură cu astfel de rețele, lipsa unor arestări și utilizarea unei arme de asalt indică o investigație complexă, care este în plină desfășurare.

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