Executat în timp ce făcea live pe TikTok. Un influencer de 25 de ani a fost împușcat în cap

Un influencer a fost împușcat mortal marți seară în fața unui restaurant, în timp ce transmitea live pe TikTok, în statul Sinaloa, din nord-vestul țării, potrivit Le Figaro.

César Gastelum, care avea peste 500.000 de urmăritori pe TikTok, realiza transmisiunea alături de doi prieteni, deghizați în livratori de mâncare pentru o provocare, când doi indivizi aflați pe o motocicletă s-au oprit lângă ei. Șoferul motocicletei i-a tras un glonț în cap, după care cei doi au fugit.

Transmisiunea live a fost întreruptă imediat, iar imaginile au fost ulterior eliminate de pe TikTok. Cu toate acestea, unele site-uri de știri au păstrat o parte din înregistrare și au difuzat imaginile atacului.

ASESINAN EN DIRECTO a un ‘influencer’ en México 🇲🇽 El ‘influencer’ César Gastélum fue atacado por la noche de este martes en Culiacán, México, por sujetos armados mientras realizaba una transmisión en vivo para redes sociales. pic.twitter.com/HHKEF1xMgz — Sepa Más (@Sepa_mass) August 5, 2026

Primele informații furnizate de poliția locală indicau că victima era un livrator. Ulterior, pe baza înregistrării video și a mai multor mărturii, autoritățile au stabilit că victima era César Gastelum, despre care presa locală scrie că avea aproximativ 25 de ani și publica materiale despre stilul de viață.

Atacul a avut loc într-o zonă comercială foarte circulată din Culiacán, în apropierea sediului Parchetului din Sinaloa.

Militari și polițiști au fost mobilizați la fața locului, în timp ce criminaliștii au strâns probe înainte ca trupul tânărului să fie ridicat, potrivit imaginilor difuzate de televiziunile locale.

Regiunea este afectată de aproape doi ani de conflictele interne din cadrul unui cartel puternic. Presa locală notează că aproximativ zece influenceri, dintre care unii ar fi avut legături cu grupări criminale, au fost asasinați în ultimii ani în statul Sinaloa.