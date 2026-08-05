Tornadele de foc au ajuns în Europa. Fenomenul extrem care îi îngrijorează pe specialiști și schimbă regulile luptei cu incendiile

Valul de căldură și seceta prelungită din această vară au alimentat incendii de proporții în mai multe state europene, inclusiv în Franța și Grecia. Potrivit specialiștilor, în timpul unora dintre aceste incendii au fost observate așa-numitele „fire whirls”, cunoscute și drept tornade de foc, scrie Euronews.

Cum se formează tornadele de foc

James Urban, cercetător în domeniul incendiilor forestiere la Worcester Polytechnic Institute din Statele Unite, explică faptul că fenomenul apare atunci când vântul, relieful și forma frontului de incendiu determină aerul să se rotească în jurul flăcărilor. Astfel se formează coloane verticale de foc și fum care se comportă asemănător unor tornade, însă sunt alimentate permanent de temperaturile extreme generate de incendiu. Pentru a înțelege mai bine mecanismul, cercetătorii americani au recreat fenomenul în condiții controlate de laborator.

De ce sunt atât de periculoase

Principalul risc este că aceste vortexuri pot schimba în câteva secunde comportamentul incendiului. În loc să avanseze într-o direcție previzibilă, flăcările pot vira brusc, iar resturile aprinse sunt proiectate la distanțe mari, aprinzând noi focare înainte ca incendiul principal să ajungă în acele zone. Acest fenomen poate face ca incendiul să „sară” peste liniile de apărare create de pompieri și să îi încercuiască în doar câteva momente. Specialiștii avertizează că intervențiile devin mult mai riscante atunci când apar astfel de vortexuri, deoarece evoluția focului este mult mai greu de anticipat.

Un semnal al incendiilor tot mai extreme

Potrivit cercetătorilor, apariția tot mai frecventă a tornadelor de foc reflectă schimbările produse în comportamentul incendiilor de vegetație. Verile foarte calde și uscate favorizează incendii mai intense, iar condițiile meteorologice extreme cresc probabilitatea apariției unor fenomene rare, precum aceste coloane rotative de foc. Autoritățile din sudul Europei continuă să lupte cu incendii de amploare, în timp ce temperaturile ridicate și lipsa precipitațiilor mențin un risc foarte mare de izbucnire a unor noi focare.