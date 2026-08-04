Mai multe recorduri au fost depășite astăzi în Europa.

În Austria a fost atins un record absolut de căldură, în Italia ministerul Sănătății a emis Cod Roșu pentru 27 de orașe mari. Asta în timp ce „Cupola de căldură” se deplasează intens spre est.

În România, ANM a emis Cod Roșu de caniculă pentru regiunile vestice și Cod Portocaliu pentru restul teritoriului, cu temperaturi prognozate de până la 40°C – 43°C la umbră în zilele următoare.

În timp ce vestul continentului începe să resimtă o ușoară diminuare a temperaturilor extreme, autoritățile mențin alerte severe din cauza riscurilor masive de incendii și a opririi unor reactoare nucleare afectate de încălzirea apelor fluviale.

Serviciile meteo europene au anunțat căldură excesivă în nordul Italiei, Ungariei, Croației, Serbiei și regiunilor înconjurătoare: Domul de căldură persistent se extinde spre est: maximele de peste 40°C vizează Europa Centrală și Balcanii.

Record istoric în Austria. Viena ridică elicoptere

Un nou record de căldură a fost stabilit marți la Viena, cu o temperatură de 40,8 grade Celsius.

Această temperatură a fost înregistrată în districtul Stammersdorf din estul capitalei, conform raportului serviciului național de meteorologie. Recordul anterior a fost stabilit în august 2013, când termometrul a urcat la 40,5 grade în Bad Deutsch-Altenburg, în estul țării.

Întreaga lună iulie a fost neobișnuit de caldă și uscată în Austria – la fel ca în Germania și în alte țări europene. Local, precipitațiile au fost cu până la 90% mai mici decât de obicei , a explicat serviciul meteo. Potrivit oamenilor de știință, încălzirea globală indusă de om duce la extreme meteorologice mai frecvente și mai severe, cum ar fi valurile de căldură, secetele și furtunile.

Viena suferă mai mult din cauza căldurii decât alte orașe mari. În cartierul Lobau din Viena s-a desfășurat o operațiune majoră. Un elicopter de stingere a incendiilor a fost ridicat deasupra Vienei. „Din cauza secetei continue, un incendiu de pădure s-a transformat într-un infern devastator. Poliția a sfătuit locuitorii să adune bunurile esențiale. Cu toate acestea, nu a fost încă emis niciun ordin direct de evacuare”, anunță presa austriacă.

„Ore tensionate” pentru pompierii din Olanda

Un incendiu de pădure dintr-o rezervație naturală olandeză de lângă granița cu Germania s-a extins pe o suprafață de aproximativ 100 de hectare.

pluteau deasupra zonei din provincia Limburg Sute de pompieri, sprijiniți de elicoptere de stingere a incendiilor, s-au luptat marți cu flăcările în rezervația naturală Boschhuizerbergen de lângă Oostrum, în sud-estul Olandei. La începutul după-amiezii, incendiul era încă scăpat de sub control, iar nori groși de fum

Un camping din apropiere a fost evacuat, iar mai multe drumuri au fost închise. Pompierii se confruntă cu ore „tensionate” în viitor, a declarat agenția de știri ANP, citând un purtător de cuvânt al administrației din Limburg. Din cauza rafalelor de vânt schimbătoare, aceștia vor trebui să își „adapteze constant” operațiunile.

Potrivit ANP, norii de fum s-au răspândit spre nord odată cu vântul până în provinciile învecinate Gelderland, Overijssel și Friesland; Germania ar putea fi, de asemenea, afectată. Incendiul a izbucnit luni după-amiază din motive încă neclare. Numeroase țări europene se confruntă în prezent cu valuri de căldură, secetă și incendii de vegetație.

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