Mai multe recorduri au fost depășite astăzi în Europa.
În Austria a fost atins un record absolut de căldură, în Italia ministerul Sănătății a emis Cod Roșu pentru 27 de orașe mari. Asta în timp ce „Cupola de căldură” se deplasează intens spre est.
În România, ANM a emis Cod Roșu de caniculă pentru regiunile vestice și Cod Portocaliu pentru restul teritoriului, cu temperaturi prognozate de până la 40°C – 43°C la umbră în zilele următoare.
Persoane trec pe langa fantana arteziana de la Universitate, intr-o zi caniculara, in Bucuresti. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
În timp ce vestul continentului începe să resimtă o ușoară diminuare a temperaturilor extreme, autoritățile mențin alerte severe din cauza riscurilor masive de incendii și a opririi unor reactoare nucleare afectate de încălzirea apelor fluviale.
Serviciile meteo europene au anunțat căldură excesivă în nordul Italiei, Ungariei, Croației, Serbiei și regiunilor înconjurătoare: Domul de căldură persistent se extinde spre est: maximele de peste 40°C vizează Europa Centrală și Balcanii.
Record istoric în Austria. Viena ridică elicoptere
Elicoptere deasupra Vienei
Un nou record de căldură a fost stabilit marți la Viena, cu o temperatură de 40,8 grade Celsius.
Această temperatură a fost înregistrată în districtul Stammersdorf din estul capitalei, conform raportului serviciului național de meteorologie. Recordul anterior a fost stabilit în august 2013, când termometrul a urcat la 40,5 grade în Bad Deutsch-Altenburg, în estul țării.
Întreaga lună iulie a fost neobișnuit de caldă și uscată în Austria – la fel ca în Germania și în alte țări europene. Local, precipitațiile au fost cu până la 90% mai mici decât de obicei , a explicat serviciul meteo. Potrivit oamenilor de știință, încălzirea globală indusă de om duce la extreme meteorologice mai frecvente și mai severe, cum ar fi valurile de căldură, secetele și furtunile.
Viena suferă mai mult din cauza căldurii decât alte orașe mari. În cartierul Lobau din Viena s-a desfășurat o operațiune majoră. Un elicopter de stingere a incendiilor a fost ridicat deasupra Vienei. „Din cauza secetei continue, un incendiu de pădure s-a transformat într-un infern devastator. Poliția a sfătuit locuitorii să adune bunurile esențiale. Cu toate acestea, nu a fost încă emis niciun ordin direct de evacuare”, anunță presa austriacă.
„Ore tensionate” pentru pompierii din Olanda
Un incendiu de pădure dintr-o rezervație naturală olandeză de lângă granița cu Germania s-a extins pe o suprafață de aproximativ 100 de hectare.
Sute de pompieri, sprijiniți de elicoptere de stingere a incendiilor, s-au luptat marți cu flăcările în rezervația naturală Boschhuizerbergen de lângă Oostrum, în sud-estul Olandei. La începutul după-amiezii, incendiul era încă scăpat de sub control, iar nori groși de fum pluteau deasupra zonei din provincia Limburg.
rezervația naturală Boschhuizerbergen
Un camping din apropiere a fost evacuat, iar mai multe drumuri au fost închise. Pompierii se confruntă cu ore „tensionate” în viitor, a declarat agenția de știri ANP, citând un purtător de cuvânt al administrației din Limburg. Din cauza rafalelor de vânt schimbătoare, aceștia vor trebui să își „adapteze constant” operațiunile.
Potrivit ANP, norii de fum s-au răspândit spre nord odată cu vântul până în provinciile învecinate Gelderland, Overijssel și Friesland; Germania ar putea fi, de asemenea, afectată. Incendiul a izbucnit luni după-amiază din motive încă neclare. Numeroase țări europene se confruntă în prezent cu valuri de căldură, secetă și incendii de vegetație.
Germania vrea mai multe rezervoare naturale de apă. Pasageri blocați 4 ore într-un tren ICE
Având în vedere nivelurile scăzute ale apei din multe râuri germane, Uniunea Germană pentru Conservarea Naturii și Biodiversității (NABU) solicită crearea mai multor rezervoare naturale de apă. „Râurile noastre nu seacă doar pentru că plouă prea puțin. Timp de decenii, am distrus rezervoarele naturale de apă din peisajul nostru”, a explicat marți, la Berlin, citat de FAZ
, Rocco Buchta, șeful Institutului NABU pentru Ecologie Fluvială și a Zonelor Inundabile: „Pădurile și-au pierdut capacitatea de stocare, iar multe zone inundabile au fost izolate de râuri.”
În trecut, aceste ecosisteme acționau ca un burete uriaș, reținând apa și eliberând-o lent. Astăzi, apa se scurge mai repede după ploi abundente și apoi lipsește din râuri în perioadele lungi de secetă, a adăugat Buchta: „Dacă vrem să facem căile noastre navigabile mai rezistente, trebuie nu doar să vorbim despre consumul de apă, ci și să permitem peisajelor noastre să stocheze din nou apa.” Acest lucru ar proteja nu numai împotriva secetei, ci și împotriva pericolelor inundațiilor.
În Renania de Nord-Westfalia, furtunile locale au perturbat peste noapte mai multe servicii feroviare. Pasagerii din apropierea orașului Schwelm au rămas blocați timp de mai mult de patru ore într-un tren ICE după ce un copac a căzut pe linia electrică aeriană. După ce copacul a fost îndepărtat, trenul a fost tras peste secțiunea de cale ferată, acum scoasă de sub tensiune, de o locomotivă diesel, înainte de a-și putea continua călătoria.
Linia de cale ferată dintre Mönchengladbach și Aachen rămâne însă închisă din cauza pagubelor provocate de furtună liniilor electrice aeriene. Luni seara, copaci au căzut pe șine între Rheydt și Lindern, oprind două trenuri regionale. „Călătorii au putut părăsi în siguranță trenurile cu ajutorul serviciilor de urgență și și-au continuat călătoriile cu autobuzul”, a explicat un purtător de cuvânt al companiei feroviare în această dimineață.
fluviul Rin
În plus, nivelul apei fluviului Rin a scăzut la cel mai scăzut nivel din ultimii aproape 150 de ani ca urmare a căldurii și secetei continue din Europa. Acest lucru amenință cu perturbări semnificative pe una dintre cele mai importante rute de transport pentru cărbune, combustibili și bunuri industriale pe o mare parte a continentului. La stația de măsurare din Kaub, un blocaj crucial pentru navele care se îndreaptă spre sudul Germaniei și Elveția, nivelul apei a scăzut luni la 24 de centimetri . Aceasta este cea mai scăzută valoare înregistrată de când au început înregistrările în 1880, conform datelor autorităților federale germane compilate de ETH Zurich.
Franța are cea mai călduroasă lună iulie de până acum
Temperatura medie a atins 24,9 grade Celsius, depășind recordul anterior de 24,8 grade stabilit în august 2003, a anunțat marți serviciul meteorologic francez. În medie, a fost cu 3,8 grade mai cald decât media pentru perioada 1991-2020.
În același timp, luna iulie a fost semnificativ prea secetoasă, cu un deficit de precipitații de 70%, potrivit serviciului meteorologic Météo-France. Seceta are un impact sever asupra agriculturii și crește riscul de incendii forestiere. La sfârșitul lunii iulie, un incendiu forestier masiv în apropiere de Bordeaux, în sud-vestul Franței, a distrus mii de hectare de vegetație.
Incendii Franța
Grecia: „Vrem să ținem fiecare scânteie sub control”
În Grecia, după ce sute de pompieri s-au luptat cu flăcările pentru a patra noapte consecutiv, incendiile de pădure și tufișuri de la vest de Atena sunt în mare parte sub control.
Potrivit unui purtător de cuvânt al serviciului de pompieri, orele caniculare de la amiază sunt deosebit de critice. „Ieri, am observat că jarul s-a reaprins de la prânz, deoarece temperatura a crescut și umiditatea a scăzut”, a declarat Giannis Artopoios pentru ERTnews. Acum intenționează să combată acest fenomen cu până la 30 de elicoptere și aeronave de stingere a incendiilor.
Răspândirea masivă a incendiilor inițiale este problematică , a spus Artopoios. În primele zile ale incendiilor, vânturi extrem de puternice au împins flăcările înainte cu o viteză amețitoare. În același timp, rafalele de vânt puternice au făcut imposibil sprijinul aerian. Acum, trebuie să facă față amplorii situației și jarului dispersat pe scară largă în unele zone inaccesibile. „Vrem să ținem fiecare scânteie sub control, dar asta va dura timp”, a spus purtătorul de cuvânt.
Aproximativ 520 de pompieri sunt implicați în operațiuni, inclusiv 46 de salvatori din Franța și România, precum și sute de voluntari. Armata oferă, de asemenea, sprijin cu echipamente grele de curățare pentru a crea zăpade de protecție împotriva incendiilor și a curăța căile de acces pentru personalul de urgență în zonele cu vegetație densă.
În Italia, cod Roșu în 27 de orașe
Ministerul Sănătății a emis Cod Roșu pentru 27 de orașe mari
(inclusiv Roma, Milano, Florența, Bari și Trieste). Temperaturile maxime reale depășesc 34°C–40°C, însă umiditatea extremă ridică indicele de confort termic la valori periculoase.
Prognoză
Joi întreaga țară va fi sub alertă maximă, ceea ce prezintă riscuri potențiale pentru sănătatea populației generale. Nivelul 3 de alertă este în vigoare în Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Florența, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Veneția, Verona și Viterbo.
Marți și miercuri, 4 și 5 august, doar Messina și Reggio Calabria se află sub alertă roșie și au fost plasate sub alertă portocalie: Nivelul 2, ceea ce prezintă riscuri pentru sănătatea persoanelor vulnerabile.