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Rinul a devenit mai puțin adânc decât era în 1880. Consecințe economice în UE

Rinul a devenit mai puțin adânc decât era în 1880 și nivelul său continuă să scadă, arată Bloomberg.
Rinul a devenit mai puțin adânc decât era în 1880. Consecințe economice în UE
Sorina Matei
04 aug. 2026, 16:08, Economic
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Nivelul apei Rinului continuă să scadă. Potrivit Bloomberg. care citează calcule de la Institutul Federal Elvețian de Tehnologie din Zurich, nivelul apei din apropierea orașului Kauba din sud-vestul Germaniei a ajuns la 24 cm. Acesta este un minim record de când astfel de date au început să fie colectate în 1880.

Probleme pentru comerțul din UE

După cum notează Bloomberg, reducerea nivelului apei Rinului ar putea perturba serios comerțul în Europa, deoarece pentru multe regiuni acest râu rămâne una dintre cele mai importante rute de transport de mărfuri, inclusiv energie și bunuri industriale.

Nivelul apei la Kaub este un indicator cheie pentru navigația pe Rin.

Reducerea creșterii PIB-ului Germaniei

Autoritatea pentru Căile Navigabile și Transportul pe Rin a remarcat că o încetare completă a traficului fluvial este puțin probabilă, dar nivelul scăzut al apei va duce la necesitatea reducerii încărcăturii navelor.

Aceasta înseamnă că vor fi necesare mai multe nave pentru a transporta aceeași cantitate de marfă, ceea ce ar putea duce la creșterea costurilor de transport și la întreruperi ale aprovizionării.

Financial Times a relatat anterior, citând experți, că nivelul scăzut al apei pe Rin ar putea reduce creșterea PIB-ului german cu 0,1-0,2%.

Nivelul scăzut record al apei Rinului din această vară a fost cauzat de secetă și de mai multe valuri de căldură extremă din Europa.

Nivelul scăzut al apei Dunării a avut consecințe și mai grave , ducând deja la perturbări ale transportului de marfă și pene de curent în Ungaria, România și Serbia.

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