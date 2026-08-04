Ilie Bolojan, despre intervențiile pe Dunăre. „Este un semnal bun, dar situația rămâne dificilă”. Stadiul reducerilor consumului de energie și situația carburanților

Ilie Bolojan a anunțat că a analizat în această dimineață, în trei ședințe de lucru, situația din energie și aprovizionarea cu combustibil a României.

România se află, din 1 august, în stare de alertă energetică după închiderea unuia dintre cele două unități nucleară de la Cernavodă și în timp ce riscă oprirea celei de-a doua, după scăderea semnificativă a debitelor Dunării. Cele două reactoare, cu o capacitate instalată de 1.400 MW, asigură, în condiții normale de funcționare aproximativ 20% din producția de energie a României.

„Prima ședință a vizat situația de la Cernavodă, în contextul scăderii debitului Dunării. Lucrările de dragare și de derocare continuă, iar în perioada următoare urmează să fie realizată operațiunea de scufundare a barjelor, imediat ce toate condițiile tehnice vor fi îndeplinite. Obiectivul nostru este să prelungim funcționarea Unității 2 a centralei, deoarece fiecare zi de operare înseamnă un plus de energie pentru Sistemul Energetic Național. Nivelul apei la Cernavodă nu a mai scăzut. Este un semnal bun, dar situația rămâne dificilă și continuăm toate măsurile pentru a menține grupul în funcțiune cât mai mult”, a transmis premierul interimar, într-o postare pe Facebook.

Planul de reducere a consumului

Tot cu scopul de a asigura aprovizionarea cu energie, Ilie Bolojan a anunțat că a discutat cu principalii furnizori de energie despre măsurile necesare pentru menținerea echilibrului în sistem.

„Am analizat soluții pentru asigurarea lichidității în piață, prin plata sumelor restante din schema de compensare, precum și colaborarea cu Transelectrica pentru identificarea unor măsuri de reducere voluntară a consumului în rândul marilor consumatori. Totodată, am convenit cu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei să accelereze emiterea tuturor documentelor necesare pentru proiectele aflate într-un stadiu avansat, astfel încât noile capacități de producție să poată fi puse în funcțiune cât mai rapid”, a precizat șeful interimar al Guvernului.

ANRE transmisese luni seara că s-au validat sume de peste 400 de milioane de lei în ultimele săptămâni.

Ilie Boloan a mulțumit tuturor celor care fac economie la curent și a reiterat marți, așa cum anunțase luni, că Executivul va adopta un mecanism prin care să determine marii consumatori să ia măsuri pentru reducerea consumului, dacă nu o fac voluntar.

„Mulțumesc tuturor cetățenilor și companiilor care răspund apelului de a reduce consumul de energie în aceste zile. Fiecare măsură de economisire contribuie la diminuarea presiunii asupra sistemului energetic. În zilele următoare vom adopta o hotărâre de guvern care pune în aplicare mecanismul prevăzut de lege pentru situațiile în care reducerea voluntară a consumului nu este suficientă pentru acoperirea necesarului de energie în orele de vârf. Marile companii consumatoare ar putea fi notificate cu 24 de ore înainte cu privire la limitarea temporară a consumului, în funcție de specificul activității și de posibilitățile Sistemului Energetic Național. Este un mecanism de rezervă, pe care îl pregătim pentru a fi folosit doar dacă situația o va impune”, a conchis premierul.

„Nu anticipăm probleme privind aprovizionarea cu combustibil”

Premierul a analizat și situația pe piața carburanților.

De amintit că Parlamentul a adoptat un proiect de lege pentru declararea, a doua oară în acest an, a situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere, reducerea temporară a nivelului accizei la motorină, instituirea contribuției de solidaritate, precum și pentru stabilirea unor măsuri de protecție a economiei, populației și de funcționare a pieței energiei. Proiectul, adoptat miercurea trecută de Camera Deputaților, for decizional, a fost depus între timp pentru exercitarea dreptului de sesizare de constituționalitate și a fost trimis marți la Palatul Cotroceni spre promulgare, iar președintele Nicușor Dan a anunțat că a semnat decretul de promulgare.

Legea intră în vigoare la trei zile de la publicarea în Monitorul Oficial, iar starea de urgență va fi în vigoare până la 31 octombrie, inclusiv.

„Am analizat apoi situația aprovizionării cu combustibil. Datele arată că situația s-a îmbunătățit. Rafinăria OMV procesează la capacitate maximă, iar Petromidia funcționează la aproximativ 85% din capacitate și este așteptată să revină la un regim normal de funcționare până la finalul săptămânii. În acest moment, nu anticipăm probleme privind aprovizionarea cu combustibil pentru populație, agricultură și transportatori”, a transmis premierul interimar.