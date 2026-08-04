Cea mai mare țară din lume rămâne fără televizoare

Singurul producător rus de televizoare „de producție internă” a fost declarat falit din cauza datoriilor, potrivit Nexta. Compania Kvant a produs televizoare sub marca Irbis în fabricile din Voroneț și Zelenograd.

Compania rusă a încercat să dezvolte producția internă după plecarea mărcilor străine, ca urmare a războiului din Ucraina. Cu toate acestea, în 2024 au apărut probleme. Compania chineză TCL a încetat să mai livreze o parte din componentele pentru televizoare. Decizia a fost luată ca urmare a riscurilor legate de sancțiunile internaționale. Ulterior, Kvant a pierdut comenzi importante pentru asamblarea televizoarelor TCL și Xiaomi.

Cea mai mare țară din lume nu mai produce televizoare

În paralel, cererea pentru produsele proprii Irbis a scăzut. În doar doi ani, cifra de afaceri a companiei a scăzut de 300 de ori. Încercările de a găsi noi investitori și de a relansa producția nu au avut succes, iar compania a intrat în faliment.

În continuare, Rusia se va baza pe importuri pentru a-și acoperi cererea de televizoare.

Rusia, cea mai mare țară din lume

Rusia este cea mai întinsă țară din lume, fiind urmată de Canada și China. Țara se întinde pe o suprafață de aproximativ 17,1 milioane de kilometri pătrați, ocupând aproape o optime din uscatul Pământului.

Populația țării este de circa 144 de milioane de locuitori.