„Miza nu este doar menținerea ratingului”. Nazare: Obiectivul este recâștigarea perspectivei stabile

Nazare a declarat că după menținerea ratingului de investiții de către Fitch, atenția autorităților se îndreaptă acum către următoarea evaluare importantă, cea realizată de agenția Moody’s. Potrivit acestuia, obiectivul nu este doar evitarea unei retrogradări, ci și îmbunătățirea perspectivei de rating a României.

Urmează evaluarea agenției Moody’s

„După rezultatul favorabil obținut la finalul săptămânii trecute în dialogul cu Fitch, la Ministerul Finanțelor pregătim intens zilele acestea următoarea evaluare importantă, cea a agenției internaționale Moody’s. Miza nu este doar menținerea ratingului – un obiectiv care nu este facil în contextul actual – ci recâștigarea perspectivei stabile. Din acest punct de vedere, traiectoria politică a României în perioada următoare rămâne un element decisiv”, a transmis ministrul interimar, pe Facebook.

Nazare spune că menținere calificativului de investiții acord de Fitch oferă României „o fereastră de timp”. Acesta a avertizat că „nu este un răgaz de respiro, ci trebuie valorificat printr-un plan fiscal-bugetar credibil pentru 2027 și pentru anii următori, bazat pe măsuri predictibile, disciplină și continuitate”.

Cele două criterii urmărite de agențiile de rating

Nazare a explicat că agențiile de rating urmăresc în principal două aspecte: stabilitatea politică și credibilitatea politicii bugetare.

„Primul este stabilitatea politică, care asigură credibilitatea strategiei economice. Investitorii și agențiile de rating au nevoie de certitudinea că reformele asumate vor fi implementate consecvent, indiferent de presiunea momentului. Al doilea este credibilitatea bugetară. Aceasta nu se câștigă printr-o țintă de deficit anunțată la începutul anului. Se construiește și se apără în fiecare lună, prin execuție bugetară riguroasă, respectarea angajamentelor și rezultate măsurabile”, a precizat Nazare.

Se pregătește bugetul pe 2027

În același timp, ministrul interimar al Finanțelor a anunțat că au început deja pregătirile pentru bugetul pe anul 2027, care, spune el, trebuie finalizat încă din această toamnă, „pe ipoteze realiste, cu priorități clare și un calendar predictibil. Agențiile de rating evaluează nu doar bugetul unui an, ci capacitatea statului de a susține o strategie fiscal-bugetară coerentă pe termen lung”.

Potrivit ministrului, dialogul cu agențiile de rating și cu investitorii continuă permanent, iar autoritățile încearcă să demonstreze prin rezultate că România își respectă angajamentele fiscale.

„Contăm pe sprijinul tuturor liderilor politici în perioada următoare pentru alinierea mesajelor de seriozitate și consecvență fiscal-bugetară. Obiectivul Ministerului Finanțelor nu este doar evitarea unei retrogradări a ratingului de țară, ci și readucerea perspectivei de rating de la «negativă» la «stabilă», prin consolidarea credibilității României și continuarea măsurilor de responsabilitate fiscal-bugetară”, a conchis Nazare.