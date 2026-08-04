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Ai fost acceptat în Rabla Auto 2026? Ce trebuie să faci în următoarele 60 de zile ca să nu pierzi finanțarea

Peste 9.700 de români au fost declarați beneficiari în programul Rabla Auto 2026. Aprobarea dosarului este însă doar primul pas. Cei acceptați au la dispoziție 60 de zile pentru a casa și radia mașina veche, iar apoi trebuie să încarce documentele în aplicația Administrației Fondului pentru Mediu (AFM).
Ai fost acceptat în Rabla Auto 2026? Ce trebuie să faci în următoarele 60 de zile ca să nu pierzi finanțarea
MIHAELA COJOCARIU / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
04 aug. 2026, 15:20, Economic
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Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a publicat marți lista cu cele 9.743 de dosare aprobate în programul Rabla Auto 2026 pentru persoanele fizice. Lista poate fi consultată pe site-ul AFM.
Valoarea ecotichetelor ajunge la 124.208.000 de lei.

„Cele 9.743 de ecotichete aprobate astăzi reprezintă un pas înainte în procesul de modernizare a parcului auto din România și încurajează adoptarea unor soluții de mobilitate cu impact redus asupra mediului. Programul Rabla oferă un sprijin concret cetățenilor care aleg autovehicule mai puțin poluante și contribuie astfel la reducerea emisiilor și la îmbunătățirea calității aerului”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

Ce trebuie să facă solicitanții

În termen de 60 de zile de la obţinerea statusului „beneficiar aprobat pentru finanţare“, solicitantul are obligaţia să distrugă şi să radieze din evidenţa circulaţiei mașina uzată, iar ulterior să încarce documentele în aplicaţia informatică și să introducă data radierii autovehiculului uzat.

Bugetele alocate pentru achiziționarea motocicletelor, a motocicletelor electrice, precum și a autovehiculelor noi plug-in hibrid, pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen au fost epuizate.

AFM precizează că sesiunea pentru achiziționarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) și a autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid încă se derulează. În prezent, bugetul disponibil este de 35.302.000 de lei, iar înscrierile se pot face până la data de 31 decembrie 2026 sau până la epuizarea bugetului alocat.

Câți bani primesc beneficiarii

Buget total alocat programului de anul acesta este de 300 de milioane de lei.

Valoarea ecotichetelor:

18.500 lei – autoturisme 100% electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen;
15.000 lei – autoturisme plug-in hybrid și motociclete electrice;
12.000 lei – autoturisme hybrid;
10.000 lei – autoturisme cu motor termic (inclusiv GPL/GNC) și motociclete.

Programul Rabla este destinat înnoirii parcului auto. Deși se derulează de mai mulți ani, România continuă să fie destinație finală a mașinilor vechi și poluante din Europa. Asociația 2Celsius arata, într-o analiză făcută în iunie, că în România, vârsta medie a autovehiculelor este de 16,5 ani, fiind al doilea cel mai îmbătrânit parc auto din Uniunea Europeană.

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