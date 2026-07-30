Bugetul pentru mașini electrice din Programul Rabla Auto 2026 a fost epuizat în doar 10 zile

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) anunță că au fost depuse 6.724 de dosare, în valoare totală de peste 120 de milioane de lei, consumând integral bugetul destinat acestei componente a programului.

Peste 6.700 de cereri pentru mașini electrice

Potrivit AFM, bugetul de 120 de milioane de lei destinat finanțării autovehiculelor electrice a fost epuizat în data de 30 iulie, după înregistrarea a 6.724 de dosare, cu o valoare totală de 120,017 milioane de lei.

Interesul ridicat pentru această categorie de autovehicule confirmă cererea în creștere pentru vehiculele cu emisii reduse, în contextul în care Programul Rabla reprezintă unul dintre principalele instrumente de sprijin pentru înnoirea parcului auto național.

Înscrierile continuă pentru mașinile cu motor termic și hibride

AFM precizează că sesiunea de înscriere rămâne deschisă pentru persoanele care doresc să achiziționeze autovehicule cu motor termic sau hibride.

Până în prezent au fost depuse 10.611 dosare, în valoare de aproximativ 120,7 milioane de lei, iar bugetul disponibil pentru această componentă este de aproximativ 44 de milioane de lei.

Peste 18.600 de dosare în întregul program

De la debutul Programului Rabla Auto 2026, în cele trei componente (autovehicule electrice, autovehicule cu motor termic și motociclete) au fost depuse 18.628 de dosare, potrivit datelor prezentate de instituție.

Programul are ca obiectiv reducerea emisiilor poluante și stimularea achiziției de vehicule mai puțin poluante, prin acordarea de ecotichete și prime de casare.

Fonduri ar putea redeveni disponibile

Pw parcursul anului, este posibil ca noi sume să devină disponibile pentru achiziția de autovehicule electrice, în situația în care o parte dintre beneficiari renunță la tichetele rezervate.

Totodată, instituția precizează că o eventuală suplimentare a bugetului ar putea fi analizată în cazul unei rectificări bugetare, în funcție de gradul de utilizare și performanța celorlalte programe finanțate prin Administrația Fondului pentru Mediu.