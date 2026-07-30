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Diana Șoșoacă, transportată la spital după un accident rutier. Poliția a deschis o anchetă

Lidera SOS Diana Șoșoacă a fost transportată joi la spital după ce a fost implicată, în calitate de pasager, într-un accident rutier produs pe Bulevardul Iuliu Maniu din București.
Diana Șoșoacă, transportată la spital după un accident rutier. Poliția a deschis o anchetă
Foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Maria Nițu
30 iul. 2026, 15:52, Social
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Președinta SOS România, Diana Șoșoacă, a fost implicată joi într-un accident rutier produs pe Bulevardul Iuliu Maniu, în Sectorul 6 al Capitalei. Lidera partidului se afla în autoturism în calitate de pasager și a fost transportată la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.

Potrivit Brigăzii Rutiere, accidentul s-a produs în jurul orei 14:35, după ce polițiștii au fost sesizați printr-un apel la 112.

Din primele cercetări reiese că un bărbat în vârstă de 49 de ani, care conducea un autoturism pe Bulevardul Iuliu Maniu, dinspre strada Lujerului către strada Apusului, a intrat în coliziune cu mașina care circula în fața sa, condusă de un tânăr de 23 de ani.

Surse apropiate anchetei arată că Diana Șoșoacă se afla în autoturismul lovit din spate, în calitate de pasager. Primele informații indică faptul că impactul s-ar fi produs după ce șoferul din spatele mașinii în care se afla lidera SOS România nu ar fi păstrat distanța regulamentară față de vehiculul din față.

În urma accidentului, un pasager în vârstă de 50 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportat la Spitalul Universitar de Urgență București. Potrivit surselor MEDIAFAX, este vorba despre Diana Șoșoacă.

Polițiștii au testat ambii șoferi cu aparatul alcooltest, iar rezultatele au fost negative, fără indicii privind consumul de alcool.

Polițiștii Brigăzii Rutiere continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul. Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații suplimentare despre starea de sănătate a Dianei Șoșoacă.

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