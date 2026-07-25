Autoturism cuprins de flăcări în Dâmbovița. Un tânăr de 21 de ani a ajuns la spital

Accidentul s-a produs sâmbătă seara, în jurul orei 21.35, în satul Adânca, comuna Gura Ocniței din județul Dâmbovița, unde un autoturism a intrat într-un cap de pod. Mașina a fost cuprinsă în totalitate de flăcări.

La fața locului au intervenit pompierii Detașamentului Moreni cu două autospeciale de stingere cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dâmbovița, un bărbat în vârstă de 21 de ani a fost extras din autoturism. Acesta era conștient și a primit îngrijiri medicale la fața locului, fiind transportat ulterior la spital pentru investigații și tratamente suplimentare.

Incendiul a fost lichidat de pompieri, iar cauzele producerii accidentului urmează să fie stabilite de polițiști.