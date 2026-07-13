O mașină a plonjat într-un râu la intrarea în Petroșani. Două persoane au fost transportate la spital

La fața locului au intervenit pompierii, echipaje SMURD și Serviciul de Ambulanță Județean, victimele fiind transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Autoturismul a ieșit de pe șosea și a ajuns în albia râului

Accidentul rutier s-a produs pe Drumul Național 66, la intrarea în Petroșani dinspre Hațeg.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Hunedoara, în eveniment a fost implicat un singur autoturism, care a părăsit partea carosabilă și a ajuns într-un râu aflat în apropierea șoselei.

Circumstanțele în care șoferița a pierdut controlul asupra direcției de deplasare urmează să fie stabilite de polițiști.

Mamă și fiică, transportate la spital

În urma accidentului au fost rănite o femeie în vârstă de 49 de ani și fiica acesteia, în vârstă de 15 ani. La sosirea echipajelor de intervenție, cele două victime erau conștiente și cooperante, însă prezentau multiple traumatisme.

După acordarea primului ajutor la fața locului, femeia și adolescenta au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe Petroșani, pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Intervenție cu mai multe echipaje de salvare

Pentru gestionarea situației de urgență, ISU Hunedoara a mobilizat pompierii Detașamentului Petroșani cu o autospecială de descarcerare, o autospecială de primă intervenție și comandă și o ambulanță SMURD.

La intervenție a participat și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean. Pompierii au asigurat, de asemenea, măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, specifice intervențiilor în cazul accidentelor rutiere.