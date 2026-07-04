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Motociclist de 22 de ani, mort într-un accident pe DN10, în județul Buzău

Un tânăr de 22 de ani și-a pierdut viața sâmbătă seară, în urma unui accident rutier produs pe DN10, în localitatea Măgura, județul Buzău. Traficul în zonă a fost dirijat de polițiști.
Motociclist de 22 de ani, mort într-un accident pe DN10, în județul Buzău
Imagine cu caracter ilustrativ Sursa: Mediafax Foto
Oana Antipa
04 iul. 2026, 21:09, Social
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Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, accidentul s-a produs pe DN10, în localitatea Măgura.

Din primele cercetări a reieșit că o motocicletă condusă dinspre Brașov către Buzău de un tânăr de 22 de ani, din Măgura, a intrat în coliziune cu un autoturism care circula din sens opus.

La volanul mașinii se afla un bărbat de 38 de ani, din județul Prahova.

Motociclistul a murit

În urma impactului, motociclistul a suferit răni incompatibile cu viața și a fost declarat decedat. Polițiștii au dirijat circulația în zona producerii accidentului.

Oamenii legii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs accidentul.

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