Motociclist de 22 de ani, mort într-un accident pe DN10, în județul Buzău

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, accidentul s-a produs pe DN10, în localitatea Măgura.

Din primele cercetări a reieșit că o motocicletă condusă dinspre Brașov către Buzău de un tânăr de 22 de ani, din Măgura, a intrat în coliziune cu un autoturism care circula din sens opus.

La volanul mașinii se afla un bărbat de 38 de ani, din județul Prahova.

Motociclistul a murit

În urma impactului, motociclistul a suferit răni incompatibile cu viața și a fost declarat decedat. Polițiștii au dirijat circulația în zona producerii accidentului.

Oamenii legii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs accidentul.