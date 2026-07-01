UPDATE Intervenție de amploare după un accident feroviar în județul Sibiu. Doi minori au decedat

UPDATE:

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu a anunțat că victimele sunt doi adolescenți de 15 și 16 ani. Băiatul de 15 ani avea leziuni incompatibile cu viața și a fost declarat decedat la locul accidentului.

Celălalt adolescent, în vârstă de 16 ani, a fost găsit în stop cardio-respirator. Echipajele medicale au încercat să îl resusciteze, însă manevrele nu au avut succes, iar medicii au declarat decesul acestuia.

Știre inițială:

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu, accidentul a avut loc pe strada Baia de Nisip din municipiul Mediaș.

Primele informații arată că două persoane au fost lovite de tren. Este vorba despre doi minori, la locul intervenției fiind trimise două echipaje SMURD.

Unul dintre echipaje este însoțit de medic. La locul incidentului au fost trimise și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu, o atospecială de stingere și un elicopter SMURD de la Târgu Mureș.

Intervenția este în desfășurare, iar autoritățile urmează să comunice starea victimelor și împrejurările în care s-a produs accidentul.