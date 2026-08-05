Prima pagină » Social » Accident rutier grav pe DN1. Un motociclist a murit pe sensul de mers către Sibiu

Accident rutier grav pe DN1. Un motociclist a murit pe sensul de mers către Sibiu

Un accident s-a produs miercuri pe DN1, în zona localității Avrig din județul Sibiu, în urma căruia un motociclist a fost declarat decedat. Autoritățile au impus și restricții de circulație: participanții s-au deplasat pe un singur sens de mers.
Accident rutier grav pe DN1. Un motociclist a murit pe sensul de mers către Sibiu
Coralia Frigea
05 aug. 2026, 13:15, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

O mașină care se deplasa din sens opus a intrat miercuri în coliziune cu o motocicletă. În urma impactului, șoferului moto i-a fost acordat primul ajutor. Din păcate, acesta nu a răspuns manevrelor de resuscitare.

Din primele informații, la fața locului au venit din județ mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu. Printre ele se numără un echipaj SMURD cu medic, o ambulanță și o autospecială de stingere.

Un motociclist a murit

Bărbatul, în vârstă de 36 de ani, se îndrepta către Sibiu când a fost acroșat de o mașină. Acesta a fost găsit de medici în stop cardio-respirator și prezenta mai multe leziuni grave.

Echipajele SMURD de la fața locului au încercat să-l salveze. Șoferului i-au fost aplicate manevrele de resuscitare, dar în cele din urmă specialiștii i-au declarat decesul.

Restricții de circulație pe DN1

În urma accidentului, traficul a fost avariat în zona Popasului Avrig din județul Sibiu. Autoritățile au restricționat circulația. Atât șoferii care circulau către Sibiu, dar și cei care se îndreptau către Brașov au împărțit același sens.

În prezent, circulația este reluată în condiții normale.

Recomandarea video

Cine sunt cele două judecătoare de la Curtea de Apel București care au suspendat, la foc automat, 13 hotărâri ale Guvernului Bolojan
G4Media
La câteva ore după ce a intrat în istorie, campionul olimpic a aflat că apartamentul său a ars: „Tragedie devastatoare”
GSP.ro
Lovitură dură pentru Traian Băsescu: Este cercetat de DIICOT!
Gandul
Straniul caz al pacientului Cheloo de la Psihiatrie. De ce afecțiune suferă și cum a ajuns să arate acum
Cancan
„Îmi iubesc formele”. Georgina Rodriguez s-a pozat în costum de baie înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
Prosport
Contre la Bruxelles după criza din Ceuta: planul Spaniei de a legaliza migranții divizează Uniunea Europeană
Libertatea
Cum se manifestă boala cu care Alina Pușcău a fost diagnosticată! Ce sunt metastazele osoase, cum se depistează și ce tratamente există
CSID
Prima Tesla Model S Signature din România a fost livrată! Cine este proprietarul?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia