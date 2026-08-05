Accident rutier grav pe DN1. Un motociclist a murit pe sensul de mers către Sibiu

O mașină care se deplasa din sens opus a intrat miercuri în coliziune cu o motocicletă. În urma impactului, șoferului moto i-a fost acordat primul ajutor. Din păcate, acesta nu a răspuns manevrelor de resuscitare.

Din primele informații, la fața locului au venit din județ mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu. Printre ele se numără un echipaj SMURD cu medic, o ambulanță și o autospecială de stingere.

Un motociclist a murit

Bărbatul, în vârstă de 36 de ani, se îndrepta către Sibiu când a fost acroșat de o mașină. Acesta a fost găsit de medici în stop cardio-respirator și prezenta mai multe leziuni grave.

Echipajele SMURD de la fața locului au încercat să-l salveze. Șoferului i-au fost aplicate manevrele de resuscitare, dar în cele din urmă specialiștii i-au declarat decesul.

Restricții de circulație pe DN1

În urma accidentului, traficul a fost avariat în zona Popasului Avrig din județul Sibiu. Autoritățile au restricționat circulația. Atât șoferii care circulau către Sibiu, dar și cei care se îndreptau către Brașov au împărțit același sens.

În prezent, circulația este reluată în condiții normale.