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Accident pe DN 1, în zona Avrig. Traficul este blocat complet

Un accident rutier s-a produs joi seara pe DN 1, în apropierea localității Avrig, județul Sibiu. La fața locului intervin mai multe echipaje de salvare, iar traficul în zonă este blocat.
Accident pe DN 1, în zona Avrig. Traficul este blocat complet
Mediafax foto / Remus Badea
Andrei Rachieru
30 iul. 2026, 23:08, Social
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Potrivit ISU Sibiu, au fost mobilizate două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ), o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere și o autospecială pentru transport personal și victime multiple.

Din primele informații, în accident sunt implicate șase persoane. Toate sunt evaluate medical la fața locului, fără ca autoritățile să comunice, deocamdată, gravitatea leziunilor suferite.

Intervenția este în desfășurare, iar autoritățile urmează să ofere informații suplimentare privind circumstanțele producerii accidentului și starea victimelor.

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