Accident pe DN 1, în zona Avrig. Traficul este blocat complet

Potrivit ISU Sibiu, au fost mobilizate două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ), o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere și o autospecială pentru transport personal și victime multiple.

Din primele informații, în accident sunt implicate șase persoane. Toate sunt evaluate medical la fața locului, fără ca autoritățile să comunice, deocamdată, gravitatea leziunilor suferite.

Intervenția este în desfășurare, iar autoritățile urmează să ofere informații suplimentare privind circumstanțele producerii accidentului și starea victimelor.