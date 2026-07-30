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Eurostat: 27,5% dintre europeni nu și-au permis o săptămână de vacanţă pe an departe de casă în 2025. Cum se situează România la acest capitol

27,5% dintre europeni nu și-au permis o săptămâna de vacanță departe de casă în anul 2025, arată datele Eurostat. Situația privind România este îngrijorătoare, pe fondul costului crescut al traiului.
Eurostat: 27,5% dintre europeni nu și-au permis o săptămână de vacanţă pe an departe de casă în 2025. Cum se situează România la acest capitol
Sursa foto: Mediafax Foto
Diana Nunuț
30 iul. 2026, 22:46, Social
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27,5% dintre europenii cu vârsta de peste 16 ani nu și-au putut permite o săptămână de vacanță departe de casă în anul 2025, potrivit datelor publicate joi de Eurostat.

Această valoare a crescut cu 0,5 puncte procentuale față de 2024, însă este cu 7,7 puncte procentuale mai mică decât în urmă cu un deceniu, în 2015.

Potrivit datelor Eurostat, 10,6 % dintre persoanele din Luxemburg, 12,4 % din Suedia și, respectiv, 12,8 % dintre persoanele din Țările de Jos au declarat că nu și-au putut permite o vacanță de o săptămână departe de casă în 2025.

Unde se situează România

Pe de altă parte, România se află în topul țărilor în care mulți oameni nu și-au putut permite o săptămână de vacanță în 2025. Concret, datele Eurostat arată că țara noastră a înregistrat cel mai mai procent de persoane care nu și-au permis o vacanță de o săptămână, respectiv 61,4%.

Chiar dacă în ultimii ani s-a înregistrat o creștere economică, datele Eurostat arată că în continuare, o parte importantă a populației are dificultăți în acoperirea unor cheltuieli precum concediul anual, indicator care reflectă nivelul general al bunăstării financiare.

Nici țările vecine nu stau mai bine la acest capitol. 46,6% dintre persoanele din Grecia nu au fost într-o vacanță de o săptămână departe de casă, în timp ce Bulgaria și Ungaria au înregistrat același procent, respectiv 39,1%.

Procentele înregistrate în rândul marilor puteri europene

Potrivit datelor Eurostat, 20,9% dintre germani nu și-au permis o vacanță de o săptămână departe de casă, în timp ce procentul înregistrat în Franța este un pic mai mare, respectiv 23,2%.

Totodată, 32,2% dintre spanioli nu au plecat o săptămână în vacanță departe de casă, în timp ce în Italia, procentul celor care nu și-au permis o astfel de vacanță este de 35,7%.

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